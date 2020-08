Juan Ciércoles: «La hostelería está pagando los platos rotos de esta pandemia»

Desde Teruel Empresarios Turísticos (TET) lamentan que se haya optado por la vía de “café para todos” perjudicando a todo un sector con restricciones ampliadas a todo Aragón. “La hostelería está pagando los platos rotos y especialmente el ocio nocturno. Nada garantiza que al cerrar un local a las doce de la noche, la gente que esté por ahí lo haga con sus mascarillas, sus geles y distancias de seguridad”, dijo el presidente, Juan Ciércoles. Consideró que las decisiones habría que tomarlas con “más cariño” y no perjudicar a un sector que “lo hace lo mejor que puede garantizando seguridad, distancias y aforos en sus locales” desde que pudo abrir. “Estoy de acuerdo en que se tomen las medidas oportunas en las zonas con rebrotes pero ¿está en la misma situación el barrio de Delicias de Zaragoza que el Matarraña? Creo que distan bastante”, reflexionó.

La asociación celebró comité ejecutivo este lunes por la mañana precisamente, para entre otras cosas, analizar la situación en la provincia. “Lo terminamos a las 14.00 y a las 15.00 se dan estos anuncios que, si ya no se diferenciaba la zonas con rebrotes de las que no tienen, ahora nos meten a todos en el mismo saco con estas restricciones”, añadió y no ocultó el sentir de la asociación respecto al presente y futuro. “Sólo queremos salvar este año y ya pensaremos en el próximo pero es que es agosto y solo vemos cancelaciones, cancelaciones y cancelaciones y estamos muy preocupados”, apuntó. Desde Teruel Empresarios Turísticos se realizará un inventario de la situación real de cada uno de los establecimientos que prevén tener listo antes del 15 de agosto.

El sector de la hostelería ya elevó sus reivindicaciones en mayo con un acto de protesta en la plaza del Torico (en la imagen).