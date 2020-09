Juan Ciércoles será ratificado este martes como presidente de CEOE

El empresario andorrano Juan Ciércoles es desde el lunes presidente de la CEOE Teruel, cargo que tendrá que ser ratificado este martes por la tarde en la asamblea general que la confederación empresarial celebrará en la capital de la provincia. Compaginará su nuevo papel con la presidencia de Cepyme Teruel -algo que también se da en la provincia de Huesca-, la de la Asociación Teruel Empresarios Turísticos y la concejalía de Industria, Empleo y Promoción del Ayuntamiento de Andorra, localidad en la que es también teniente de alcalde. Asume la presidencia con «orgullo» y tras veinte años en el mundo del asociacionismo empresarial.

Su objetivo es continuar con los proyectos en los que está inmersa la confederación y seguir trabajando con el resto de asociaciones empresariales del territorio para apoyar y «sacar adelante» al empresariado turolense, especialmente afectado en estos meses por la crisis sanitaria. «Para mí es todo un orgullo que el Comité Ejecutivo crea en mi persona para ser presidente. Como vicepresidente segundo nunca imaginé que iba a llegar a este cargo», dijo ayer el andorrano en rueda de prensa.

Ciércoles asume el cargo tras la renuncia de Ángel Muela, quien considera «incompatibles» las tareas de representación con las de su empresa, LEN Formación. Muela recordó que accedió a la presidencia tras la dimisión en marzo del último presidente electo, José Antonio Pérez Cebrián. Muela era vicepresidente primero y, por estatutos, accedió a la presidencia. Su cargo debería de haber sido ratificado en asamblea en marzo pero, debido a la situación sanitaria, tuvo que retrasarse hasta ahora. «Tuve que afrontar una situación muy complicada y he dado todo lo que he podido durante siete meses», argumentó Muela. Él va a seguir en el Comité Ejecutivo y como presidente de la comisión de formación. «Quiero continuar aportando a todos los empresarios y a la sociedad turolense pero liberarme de la representatividad, que era lo que más me estaba agobiando. Hay muchos viajes, reuniones…», apuntó.

«En estos momentos la formación está sufriendo unos cambios estructurales muy importantes, con pérdida de cursos, ayudas…», explicó con respecto a la situación del sector al que se dedica. Aseguró que seguirá trabajando con el Comité y los once trabajadores y técnicos de la confederación.