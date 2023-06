Juan Miguel Monclús: «Soy de la peña Lo Salfuro pero ya nos llaman ‘el Congreso’ porque estamos de 3 partidos»

¿Cómo da el paso a la política y a qué se dedica el nuevo alcalde?

Tengo una empresa de construcción que ya era de mi padre. Llevo 20 años trabajando, antes junto a él y desde hace unos 12 años estoy yo al frente. La verdad que trabajo y ocupaciones no me faltan, pero me gusta trabajar por mi pueblo y me animaron a presentarme. No me atraía en principio la idea de encabezar la lista, pero al final me convencieron y tengo muchas ganas de trabajar por Calaceite y por resolver los problemas que se presenten en el día a día. Pero siempre digo que yo solo soy la cara visible. Somos un equipo que vamos a trabajar conjuntamente y cada uno, con sus posibilidades, aportará lo que mejor pueda.

¿Le inquieta este nuevo reto?

He sido siempre un hombre muy discreto, conciliador y que evito a la gente prepotente. Me gusta no llamar la atención, intentar resolver problemas si los hay. Creo en la humildad en todas las facetas de la vida, no solo en política. Por eso yo quiero intentar seguir igual. Me dicen que soy un bonachón, así que no sé cómo me irá en la política. Pero eso sí. Cuando tengo que mantenerme firme, me mantengo.

En Calaceite hay mucha tradición de peñas ¿Es usted de alguna?

Sí, la Peña Lo Salfuro. Tenemos la anécdota de que dentro de ella estamos personas que integramos las listas por tres partidos diferentes y ahora somos concejales de las tres formaciones políticas que conforman el Ayuntamiento de Calaceite. Está ‘Roca’, David Insa, del PSOE; Carlos Ramírez del PP y yo. Nos llaman ya la peña El Congreso de los Diputados. La verdad que nos hace gracia y dice mucho de las ganas que tenemos todos de trabajar por Calaceite y de la buena sintonía que tenemos a nivel personal.

¿Alguna celebración que le guste especialmente?

San Cristóbal y Santa Ana me gustan especialmente. En nuestra peña nos hemos implicado siempre además en algunos actos como los toros de fuego.

¿Qué aficiones tiene?

Mi pasión es el senderismo. Soy un apasionado de hacer rutas por el Matarraña, en los Puertos y en los últimos años he descubierto paisajes espectaculares sin salir de la provincia de Teruel. Reciéntemente he estado en lugares como los estrechos de Valloré, Molinos o el Parque Cultural del Río Martín. También la vecina Terra Alta. Y por supuesto los Pirineos. Me gusta la playa, pero mucho más la montaña. Y otra de mis pasiones ha sido siempre la bicicleta de montaña aunque últimamente lo hago menos. Me encanta irme con mi familia de camping, el contacto con la naturaleza y cuando se puede ir a esquiar. Tengo dos hijos de 6 y 8 años y nos gusta mucho, con mi mujer, viajar. No soy demasiado de salir al bar, lo hago con mucha moderación. Sí que me gusta de vez en cuando, el viernes o el fin de semana, salir a tomar algo o con mi familia pero poco más. Prefiero ir con los amigos a hacer una paella o una costillada.

¿Le gustan otros deportes como el fútbol?

Me gusta hacer deporte. No soy un forofo del fútbol pero no perdono ir a ver al Calaceite cuando juegan aquí. Y soy del Real Zaragoza ¡A ver si suben! Además tengo otra afición y es el Scalextric.

¿Tiene muchas pistas y coches?