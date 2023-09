Julián Giral: «Motorland es el mejor escenario para competir. Es el circuito de casa y estoy muy motivado»

Vas a competir como piloto invitado en el mundial de Superbikes en Alcañiz. ¿Cómo afrontas el fin de semana?

¿Cómo llega esta oportunidad mundialista?

La Federación Española elige entre los pilotos que estamos entre los 5 primeros del campeonato de España. El año pasado ya corrí en Barcelona y este año me ha tocado en Alcañiz lo que supone una motivación extra.

Te permite en este caso tener a los tuyos cerca…

Sí, tenerlos contigo siempre te ayuda a sacar ese plus tan necesario. En Motorland estoy a poco más de una hora de casa y siempre acude más gente a apoyar.

¿Qué es Motorland Aragón para ti?

Es mi circuito favorito y por tanto el mejor escenario para tener esta oportunidad como Wild Card mundialista. Es donde más he rodado y donde mejores objetivos he conseguido.

¿Cuál es el objetivo en este caso?

Hablemos de tus inicios como piloto… ¿Cómo fueron?

¿Cómo ha sido el proceso? No es nada fácil...

Sí, sí. Es un proceso largo y complicado. Solo hay hueco para los mejores y cada año tienes que pelearte con los demás. Hay temporadas que no son buenas y te ves en la cuerda floja.

Es un deporte resultadista y en el que se empieza desde muy joven. ¿Cómo se gestiona toda esa presión?

Cuando eres pequeño no se nota tanto pero los años pasan y el dinero cada vez gana más importancia y con ello aumenta la presión. Es parte de este mundo y todos los pilotos tenemos que saber gestionarlo para que no afecte a la hora de ir rápido encima de la moto para cumplir con nuestros objetivos.

¿Hay algún momento en el que te hayas jugado todo a una carta?

Sí, seguramente cualquier piloto se ha visto en esta situación en algún momento. Yo en el pasado me he visto en esas. Es un instante en el que necesitas conseguir un resultado concreto y viene acompañado de mucha presión. Además, en muchas ocasiones no depende exclusivamente de ti.