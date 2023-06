La Junta Electoral ratifica a José Ángel Villuendas como ganador de las elecciones en Obón

Obón podrá constituir su Ayuntamiento con normalidad el próximo sábado. La Junta Electoral Central ha comunicado durante la jornada del martes que el candidato más votado durante los comicios del 28-M, José Ángel Villuendas, será el alcalde y único concejal del consistorio. Todo ello después de que el municipio pasase de tener tres concejales en 2019 a tan solo uno en esta ocasión, siendo concejo abierto. Los 28 votantes del censo electoral tan solo debían marcar una equis el 28-M para escoger a un candidato de los 4 que concurrían. Por el PAR se presentaban dos candidatos: José Ángel Villuendas, actual alcalde, y María Antonia Morales. Por el PP, Esther Vidal y por el PSOE, Eduardo Quílez.

Sin embargo, los electores votaron como hace cuatro años, como si fuesen listas abiertas y no concejo abierto. Durante la jornada electoral marcaron dos equis en las papeletas de voto, es decir, votaron a varios candidatos y no solo a uno, con el resultado final de 45 votos emitidos, cuando el censo electoral es de 28. Los candidatos del PAR obtuvieron 18 votos Villuendas -actual alcalde- y 16 Morales. La candidata del PSOE tuvo 6 sufragios y 5 la del PP. Por ello, la mesa electoral procedió al recuento, dio por buenos los votos y con normalidad transmitió los datos a la Junta Electoral de Calamocha, de la que depende.

Obón es uno de los municipios que conforman la comarca de Cuencas Mineras./ L.C.

El organismo de Calamocha advirtió, cuando recibió los resultados, de la incidencia. Durante todos estos días se barajó la posibilidad de invalidar los resultados y repetir elecciones. Finalmente, la Junta ha determinado lo que era previsible que sucediese y que sea el candidato más votado el próximo alcalde. A pesar de la satisfacción por haber podido desatascar la situación, Villuendas no ocultó su malestar por la, a su juicio, falta de información a la que él y el municipio han estado sometidos en las últimas semanas.

El alcalde afirmó con sorpresa que ninguna institución les avisó de que pasaban a ser un concejo abierto y que solo tenían que votar a un candidato y reconoce que la situación ha sido muy molesta en el municipio. Subraya que en 2019 cuando venían del paso inverso -de ser concejo abierto a listas abiertas- sí se les notificó e informó de los detalles del cambio de situación. Algo que, apunta, no se ha producido en esta ocasión.

«En aquel momento recibimos una notificación, se nos explicaba todo. Ahora yo no sé qué ha podido suceder pero esta situación nos ha cogido totalmente desprevenidos tanto a mi como a todos los vecinos y nos ha sido muy difícil conseguir información», ha explicado Villuendas. No obstante, el actual primer edil y que revalidará como alcalde, confía en que la normalidad se instale definitivamente en el municipio y no ocultó su ilusión por poder trabajar por su municipio durante los próximos cuatro años.