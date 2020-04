Los profesionales sanitarios ya suponen el 17,8% del total de casos positivos de Aragón. Este jueves había 481 profesionales positivos, tres veces más que hace una semana (155). De ellos, 63 trabajan en la provincia de Teruel, un número muy alto teniendo en cuenta que Huesca, con una mayor población, tiene la mitad, 35. A estos datos se suman las personas que se encuentran aisladas en sus casas con síntomas y a los que no se les ha hecho la prueba y, por lo tanto, no computan en las estadísticas oficiales. Los contagiados positivos no paran de crecer.

La situación ahora es mejor que la que hace unas semanas pero el material que suministra el Ministerio de Sanidad y el Gobierno de Aragón se sigue quedando corto y, sin la colaboración ciudadana a través de donaciones y fabricación artesanal, sería casi imposible realizar su labor. La Junta de Personal del sector sanitario de Alcañiz ya ha formulado una denuncia formal esta semana, al igual que ha ocurrido en otras zonas sanitarias de Aragón, cansada de que no lleguen las protecciones suficientes. «No solo nos exponemos nosotros, también nuestras familias. Estamos en esta profesión por vocación y es lo que nos toca hacer en estos momentos pero queremos que se nos cuiden porque somos los que vamos a cuidaros a vosotros y si nos ponemos malos no podremos hacerlo», afirma Pilar Borraz, presidenta de la Junta de Personal y coordinadora del Centro de Salud de Mas de las Matas.

La calandina explica que en su centro, al igual que en otros, el material va a llegando a «cuentagotas» y que pueden trabajar gracias a las donaciones de los vecinos y empresas. «Hoy nos hemos tenido que poner cinco veces el traje en total y, si no fuera por las donaciones de los vecinos, deberíamos esperar a que se secaran después de limpiarlos para atender los domicilios», explica Borraz, quien agradece el apoyo «unánime» de los pacientes, ayuntamientos y consejo de salud de su centro.

A medida que pasan los días las iniciativas ciudadanas y de entidades mejoran su preparación, la fabricación de los equipos de protección y la distribución creando unas redes de solidaridad que ya han llegado a todo el Bajo Aragón Histórico e incluso otras provincias.

2.000 mascarillas de Alcañiz

En cuanto al material, el Ayuntamiento de Alcañiz ya ha repartido esta semana 2.000 mascarillas FPP2. 1.500 las ha donado al Hospital y el resto se reparte entre la Policía Local, Brigada municipal y las farmacias que necesiten.

Este jueves el Gobierno Central anunció que 386.960 mascarillas han llegado a Aragón entre el 10 de marzo y el 1 de abril; y el Gobierno de Aragón ya ha comenzado a repartir de forma escalonada entre centros hospitalarios y residencias las primeras 200.000 mascarillas quirúrgicas del primer pedido sanitario a través de la plataforma respaldada por empresarios Aragón en Marcha.

El gran surtido de material del Gobierno de Lambán y la patronal llegará a Zaragoza entre este viernes y el próximo miércoles. A las primeras 200.000 mascarillas quirúrgicas que entraron el miércoles en el almacén central del Salud en Plaza se sumarán hoy otras 100.000 que aterrizarán en el aeropuerto a bordo de un avión fletado por Inditex y el resto, hasta sumar 2,6 millones de unidades, lo harán en los siguientes días.