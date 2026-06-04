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04 JUN 2026|

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La actriz Carmen Conesa recibirá el Premio Trovador del Festival Castillo de Alcañiz

La XXXI edición ofrecerá cinco citas de música, teatro y magia a lo largo de julio

El concejal de Cultura, Javier Climent, y el técnico del Área, David Arrufat, presentaron ayer el cartel del festival de este 2026 en una de las salas del teatro municipal de Alcañiz. / M.M.R.
El concejal de Cultura, Javier Climent, y el técnico del Área, David Arrufat, presentaron ayer el cartel del festival de este 2026 en una de las salas del teatro municipal de Alcañiz. / M.M.R.

Marina Monreal04 06 2026

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Alcañiz

ActualidadCultura y Ocio

La actriz Carmen Conesa será la gran protagonista de la XXXI edición del Festival Castillo de Alcañiz - Platea de Verano al convertirse en la nueva receptora del Premio Trovador, el reconocimiento honorífico que concede el certamen a destacadas figuras de las artes escénicas. La entrega tendrá lugar en el marco de un festival que se celebrará durante el mes de julio en el anfiteatro de Pui Pinos y que volverá a reunir propuestas de teatro, música, magia y espectáculos familiares.

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Alcañiz, Javier Climent, anunció durante la presentación de la programación que Conesa encabezará el reparto de Misery, adaptación teatral de la célebre novela de Stephen King, junto a Mariano Venancio y Alberto Vázquez. La obra se representará el 11 de julio y será además el escenario en el que la intérprete reciba el galardón que distingue toda una trayectoria profesional.

El técnico de Cultura del consistorio, David Arrufat, destacó que el Premio Trovador no tiene carácter competitivo, sino que pretende reconocer el trabajo, el rigor y la aportación de figuras relevantes al mundo de las artes escénicas. En el caso de Carmen Conesa, el festival quiere rendir homenaje a más de cuatro décadas de dedicación al teatro, la televisión y el cine.

El Premio Trovador toma su nombre de una de las pinturas murales góticas conservadas en el Castillo de Alcañiz. La pieza está elaborada en alabastro por el escultor alcañizano José Miguel Abril, quien transforma una de las piedras más representativas del Bajo Aragón en una obra que simboliza la creación artística.

Programación completa

El certamen arrancará el 4 de julio con La magia de Jandro, una propuesta protagonizada por el conocido ilusionista y humorista que combina sorprendentes trucos de magia, participación del público y grandes dosis de humor. El espectáculo abrirá el festival con una velada pensada para todos los públicos.

El 11 de julio llegará una de las grandes apuestas de la programación con Misery, adaptación teatral de la célebre novela de Stephen King. La obra, dirigida por Juan José Afonso y producida por Saga Producciones, está protagonizada por Carmen Conesa, Mariano Venancio y Alberto Vázquez. La historia, cargada de suspense y tensión psicológica, promete mantener al público en vilo durante toda la representación.

La programación continuará el 16 de julio con Hansel y Gretel, un musical familiar basado en el popular cuento de los hermanos Grimm. La producción, adaptada por Jorge Fullana y promovida por Nacho Vilar Producciones, acerca esta historia clásica a las nuevas generaciones a través de la música, la puesta en escena y una propuesta visual especialmente diseñada para pequeños y mayores.

El 18 de julio será el turno de El retablo de las maravillas, de la histórica compañía Els Joglars, que este año celebra su 65 aniversario. La formación, una de las más prestigiosas del panorama teatral español, llega a Alcañiz dentro de una gira nacional con una propuesta que combina sátira, crítica social y humor inteligente, señas de identidad de la compañía.

El festival concluirá el 31 de julio con Reencuentro, un proyecto musical liderado por el acordeonista Gorka Hermosa y el saxofonista alcañizano Daniel Simón. El concierto contará además con la participación de la Unión Musical Lira Alcañizana, uniendo talento internacional y local en una clausura marcada por la emoción y la excelencia artística.

El festival inició su andadura en 1994 acogiendo importantes espectáculos de marcado carácter nacional e internacional. Hasta el año 2002, las actuaciones se desarrollaban en un espacio provisional junto al emblemático Castillo Calatravo, referente patrimonial del que toma su nombre. Desde entonces, el festival se trasladó a su sede actual: el Anfiteatro de Pui Pinos, un auditorio al aire libre integrado en la ladera del cerro del castillo que aporta una magia única a cada representación.

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