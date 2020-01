La Asociación Empresarial de Andorra y el Bajo Martín entrega sus premios

La Asociación Empresarial Andorra Sierra de Arcos y Bajo Martín reconoció este viernes el trabajo de tres empresas del territorio y lanzó un mensaje de positivismo y de que, aunque son tiempos difíciles, se puede salir adelante con voluntad, imaginación e implicación con el territorio. En la XII edición de los Premios Empresa galardonó a la Asesoría ARACEP (Trayectoria Empresarial), La Masada Roya (Innovación) y al Grupo de Comunicación La Comarca (colaboración).

El Salón de actos del IES Pablo Serrano acogió un acto que también sirvió como punto de reunión de los empresarios de Andorra-Sierra de Arcos y el Bajo Martín y cuya elección tampoco fue casualidad. Puso de relieve que el futuro del territorio son sus jóvenes y que se pueden preparar sin salir de la zona para emprender y trabajar en sus pueblos. De hecho, el ágape posterior al acto fue preparado por los alumnos del módulo de Hostelería del IES que tuvieron que improvisar el menú a última hora ya que el temporal les impidió comprar algunos de los alimentos. También se contó con los alumnos de la Escuela de Música de Andorra.

El presidente de la asociación, Roberto Miguel, anunció que aunque el año pasado en ese mismo acto aseguró que no repetiría al frente de la asociación al concluir el mandato de cuatro años, al final no ha sido así. Se renovó la junta con él al frente para poder concluir su proyecto y dar el relevo. Un proyecto, el de crear una nueva marca para Andorra, para el que cuenta con la ayuda de muchas personas.

“Decidieron en colaborar en lo que pretendía ser mi última actuación y de mi junta para concluir el mandato. Promocionar Andorra y su comarca, cambiar el me tienes que dar o me tienes que traer por el te voy a proponer o el voy a construir, en crear una nueva marca y establecer alianzas con las comarcas cercanas. Reconozco que este último año ha sido el más duro en cuanto a trabajo se refiere. Me sigue absorbiendo gran parte de mi tiempo, dedico 3 días a la semana a esto. Este proyecto está inacabado y me gustaría poder concluirlo para dar el relevo a alguno de los aquí presentes. Por esto estoy aquí hoy de nuevo”, afirmó Miguel.

Premio a la Asesoría ARACEP / L. Castel

El reconocimiento a la “Trayectoria Empresarial” fue para “Asesoría ARACEP”. Recogió el galardón Jesús Gómez, quien gestiona junto a su socio Ramón Hernández una asesoría que trabaja en Andorra e Híjar con 12 profesionales. Esta empresa familiar se remonta a los años ochenta. Aracep es ahora algo más que asesoramiento fiscal, laboral, contable y mercantil con el que empezaron su andadura. Su actividad se ha visto incrementada con los servicios médicos hacia los trabajadores y la empresa. “Nuestra forma de trabajar es diversificar. Dedicarnos a la empresa pero también a instituciones públicas, seguros, centro médico… distintas alternativas porque si alguna falla no se mermen los puestos de trabajo”, apuntó Gómez.

Premio a la Masada Roya que Pedro Valero recogió de manos del alcalde, Antonio Amador / L. Castel

Asimimo, el premio a la “Innovación” fue para La Masada Roya. Tras 23 años elaborando aceite de oliva virgen extra en Andorra, Pedro Valero recibió el premio Innovación de manos del alcalde, Antonio Amador, por La Masada Roya, un proyecto diferenciado y especializado que se vende en tiendas gourmet de España, Francia y Alemania. “Es un reconocimiento al trabajo. He intentado innovar y especializarme haciendo cultura del aceite”, dijo Valero.

Eva Defior recogió el premio a la Colaboración de manos de Roberto Miguel / L. Castel

Por último, el premio a la “Colaboración” fue para el Grupo de Comunicación La Comarca por su “constante contribución y colaboración con la asociación. Su directora, Eva Defior, recogió de manos de Miguel un galardón que reconoce a un grupo de comunicación con más de 25 profesionales que transmiten todo lo que ocurre en el territorio con un periodismo muy comprometido a través del periódico, la web, emisoras de radio y televisión online. “Es un premio que también queremos hacer extensible a todos los compañeros periodistas de la provincia de Teruel que desarrollan un trabajo a veces muy complicado. Igual que las empresas tienen dificultades para competir en igualdad de condiciones, los periodistas también luchamos mucho por el territorio para sacar los temas adelante y que tengan voz fuera de nuestra zona. Sobre todo, trasladar las principales reivindicaciones que nos afectan a los diarios y las emisoras nacionales”; apuntó Defior.

Antes de comenzar la gala tuvo lugar una charla-coloquio con Sebastián Martínez sobre energías renovables moderada por el delegado de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión en Teruel, José Miguel Meléndez, quien también se encargó de presentar el acto. Natural de Santa Cruz de Tenerife, Martínez es técnico y especialista en energías renovables y CEO de Green EfficientSolutions.