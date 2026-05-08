La cámara que multaba junto al parque de la Avenida Aragón de Alcañiz emitió 750 denuncias en sus 6 meses de vida

750 multas en seis meses. Es el balance que deja en su corta vida útil la cámara de vigilancia de tráfico colocada el pasado noviembre junto al parque infantil de la avenida Aragón de Alcañiz. Por meses, el más conflictivo fue enero, con 335 denuncias. En febrero, cuando comenzó el malestar vecinal y se inició la campaña de recogida de firmas, los conductores empezaron a ser más cautos y solo se emitieron 37 infracciones.

Desde el Ayuntamiento defienden que se trata de una cifra baja si se tiene en cuenta el volumen de tráfico que pasa por el cruce. En los seis meses en los que se han registrado los datos han pasado 33.533 vehículos; es decir, las infracciones representan un 2,5% del total.

A todo ello se suma que la colocación de la cámara respondió, según el Ayuntamiento, a una petición vecinal para garantizar la seguridad en un cruce situado junto al parque infantil y muy cerca de la entrada del colegio Juan Lorenzo Palmireno, donde hay una importante afluencia de menores.

Rifirrafe en el pleno

La explicación no convenció en el pleno del lunes al grupo socialista, que acusó a la alcaldía de no atender las peticiones vecinales. En este sentido, Estevan defendió que las multas no se pueden retirar porque todas las sanciones interpuestas responden a infracciones de tráfico y recordó que la empresa externa que gestiona el proceso de denuncia había sido contratada por los socialistas durante la anterior legislatura. El debate terminó con acusaciones cruzadas de mentira y falsedad entre ambos políticos durante los últimos minutos del pleno. La discusión continuó incluso después de finalizar la sesión.

Un día después, y a través de un comunicado en redes sociales, el PSOE de Alcañiz quiso «desmentir el bulo». Así, defendió que la empresa de gestión de multas «se contrató en marzo de 2023, a dos meses de las elecciones, y el objetivo era hacer uso de ella para la gestión administrativa de las multas». Además, añadieron que nunca se llegó a utilizar «para instalar cámaras o cualquier otra medida sancionadora».

Nuevo emplazamiento para la cámara

Cabe recordar que, tras la polémica desatada entre los vecinos, la cámara cambió su ubicación a la estación de autobuses para multar a vehículos no autorizados que accedieran al recinto. El dispositivo lleva operativo desde mediados de abril, aunque todavía no ha trascendido el número de multas.

Desde el Ayuntamiento recordaron que, a pesar de los comportamientos de algunos conductores, «nunca ha estado permitido entrar con vehículos particulares al interior de la estación» y reiteraron que el objetivo no es recaudatorio, sino evitar posibles accidentes o situaciones de peligro en el entorno.

Si bien el consistorio comunicó la puesta en marcha de la cámara y la debida señalización, en ningún momento llegó a informar del importe de las multas que emitirá este sistema de control de acceso en la estación de autobuses de Alcañiz.

Sin embargo, desde el consistorio recuerdan que junto a la entrada de la estación se han delimitado plazas de aparcamiento en modalidad de carga y descarga para que puedan estacionar los vehículos que necesiten dejar o recoger viajeros durante un tiempo máximo de 15 minutos.