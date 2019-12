La DPT aprueba sus presupuestos para 2020 sin ningún voto en contra

La Diputación de Teruel ha aprobado este viernes en sesión plenaria el presupuesto general consolidado de la institución para el año 2020 que asciende a 62.653.694,30 euros, lo que supone 2,7 millones más que en el ejercicio anterior. El presupuesto ha salido adelante con los votos a favor del equipo de gobierno, PSOE-PAR, y sin ningún voto en contra de los partidos de la oposición, que se han abstenido en el pleno.

Se trata de un “presupuesto pragmático, muy social y que pone la primera piedra para poner en marcha el programa Conectamos Teruel” además de fomentar el empleo, prestar atención a las comunicaciones, a los mayores y a la educación y la cultura, según ha resaltado el presidente de la Diputación, Manuel Rando en declaraciones a los medios.

Por su parte, el vicepresidente Alberto Izquierdo ha destacado que, el hecho de que el presupuesto salga adelante sin ningún voto en contra: “Demuestra que en la provincia de Teruel los partidos políticos somos capaces de entendernos” y son capaces de hacer un “presupuesto diferente en el que cabe todo el mundo”.

Ambos han dado a conocer el documento definitivo tras la aprobación de varias enmiendas presentadas por los grupos de la oposición -PP, Ciudadanos y Ganar- por un importe de 152.000 euros. Estas enmiendas son en su mayoría de adición a partidas ya contempladas en el proyecto de presupuestos, tales como la promoción de festivales provinciales, ayudas a emprendedores o sensibilización para la igualdad, entre otros. El presupuesto final sí contempla una partida nueva, a propuesta del PP, que abre una línea de ayuda para monitores de comedor, con 24.000 euros.

La cifra global del presupuesto 2020 incluye el presupuesto de la propia Diputación, que asciende a 61.653.694,30 euros, el del Organismo Autónomo Instituto de Estudios Turolenses y la Sociedad de capital íntegro;Prensa de Teruel SLU;. Cumple con los principios de estabilidad presupuestaria, el de la regla de gasto y el de sostenibilidad en sus tres vertientes de límites de deuda pública, control de deuda comercial y principio de prudencia financiera.

En lo que se refiere a la reducción de deuda y la eficiencia en la gestión, la previsión es que para el 31 de diciembre de 2020 la institución tendrá entonces una deuda viva bancaria de 18.026.674,79 euros, frente a los 19.907.313,39 euros con los que se prevé cerrar este 2019. De esta manera, el ratio de endeudamiento se situará en el 34,44%, muy por debajo del 75% que se establece como tope para poder optar a solicitar préstamos, y lejos del 156,26% que llegó a alcanzar en 2010.

Fomento del empleo

El compromiso con el fomento del empleo se concreta en varias partidas del presupuesto, empezando por la dedicada al Plan de Empleo, que se incrementa en 200.000 euros con una dotación total de 1,7 millones de euros.

Otra de las líneas que contribuyen a la creación y mantenimiento del empleo en el medio rural y que ha sido reforzada en el presupuesto de 2020, es el programa de ayuda a los autónomos, que incrementa su cuantía en un 60%, de 150.000 a 250.000 euros.

También se eleva en un 120%, de 50.000 a 110.000 euros, la partida destinada a las subvenciones para el mantenimiento y creación de multiservicios, que suponen una infraestructura fundamental para mantener el dinamismo de los pequeños núcleos de población, y se crea un nuevo capítulo para localizar oportunidades de emprendimiento bajo la denominación “Emprenter”, que ascenderá a 147.000 euros en distintas partidas para poder atender a la generación de puestos de trabajo. El programa contará con entidades empresariales y sindicatos para poder crear nuevas oportunidades de empleo en la provincia.

Liquidez para los Ayuntamientos

En la apuesta por el municipalismo, ejerciendo de Ayuntamiento de los ayuntamientos, el nuevo presupuesto aumenta la caja de cooperación desde los 100.000 euros que se reflejaban en las cuentas del 2019 hasta los 5.000.000 de euros. Este aumento es posible gracias al remanente de tesorería y sin incumplir la regla de gasto, y permitirá a los ayuntamientos aumentar su capacidad de financiación sin intereses. “Tenemos un remanente en los bancos de casi 50 millones de euros que no nos permiten gastar” y por tanto no están en el presupuesto, ha aclarado el presidente, y por ello el equipo de gobierno ha planteado “propuestas imaginativas que no se habían llevado a cabo en esta Diputación para aprovechar ese dinero” para que “ayudase y apoyase a todos los ayuntamientos y barrios de la provincia para que tengan más liquidez cumpliendo la regla de gasto”. Por ello, de esos 50 millones se dedicarán en los primeros meses del año 25 para adelantar el dinero a los ayuntamientos el cobro de tasas e impuestos.

Además, el presupuesto mantiene el Fondo de Concertación Económico municipal en 3,3 millones de euros, que permitirá inyectar liquidez a los ayuntamientos para que afronten su gasto corriente o atiendan las necesidades básicas en diferentes servicios e infraestructuras de índole local. Este fondo es una de las herramientas inversoras más importantes de la Diputación siempre con el objetivo de tener mayor capacidad de maniobra y liquidez en la financiación de los ayuntamientos. Todo ello, se completará con el superávit presupuestario de la liquidación del presupuesto 2019 que pueda destinarse a Inversiones Financieramente Sostenibles, previsiblemente a partir del mes de marzo.

Conectividad viaria y digital

Entre los grandes objetivos del equipo de gobierno para esta legislatura está la mejora de las conectividad de la provincia, tanto viaria como a través de la red. Por eso, las partidas a estos departamentos se incrementa notablemente, y se espera que a lo largo de 2020 se puedan invertir en obra nueva hasta 5 millones de euros.

El proyecto de presupuestos contempla partidas para carreteras provenientes del Fondo de Inversiones de Teruel por valor de 1,3 millones de euros del ejercicio de 2018 y 1,8 millones de 2019. Pero, además, el objetivo del equipo de gobierno es que el dinero invertido en este capítulo se incremente hasta los 5 millones de euros cuando se puedan distribuir los remanentes de tesorería. Izquierdo ha resaltado que el Gobierno de Aragón “escucha y atiende” a la Diputación de Teruel y una muestra es la inversión del Fondo de Inversiones de Teruel “que se ha mejorado sustancialmente y se mejorará seguro en los próximos Fondos para esta provincia y para los problemas que tiene esta provincia”.

También se refuerzan la partida de mantenimiento y conservación de carreteras, que ha pasado de los 800.000 euros a 1.200.000 euros. Dentro del apartado de infraestructuras, destaca también la partida destinada a la conservación de caminos rurales, que se incrementa levemente de 1.040.000 euros a 1.060.000 euros. Para garantizar una mejor atención a las carreteras y caminos se amplía la partida destinada a las emergencias en un 1.400%, pasando de 10.000 a 150.000 euros que ayudarán a responder con prontitud a las consecuencias de las tormentas en las carreteras y caminos.

El proyecto recoge también partidas para reforzar el operativo de vialidad invernal que pone en marcha la Diputación de Teruel cada invierno, aumentando la dotación para el alquiler de maquinaria y de los convenios con los ayuntamientos para mejorar la limpieza en las carreteras en cotas más elevadas como el de Fortanete, con 8.000 euros, o uno nuevo específico para la Sierra de Albarracín, dotado con 10.000 euros.

Además de las infraestructuras viarias, la Diputación de Teruel apuesta también por el desarrollo de las comunicaciones digitales y va a iniciar de forma inminente un estudio para el despliegue de la banda ancha por el territorio. Para ello el presupuesto cuenta con una partida de 250.000 euros del Fondo de Inversiones de Teruel que se va a ejecutar con los medios propios de TRAGSA, a través de su filial TRAGSATEC.

Otra partida que llega del FITE es la de 700.000 euros para la ampliación de Museo de Teruel, que se suma al millón de euros del ejercicio anterior.

Educación

El proyecto de presupuesto 2020 hace un esfuerzo por el refuerzo y mantenimiento de servicios esenciales en la provincia. En educación, aumenta la partida destinada a realizar obras en los centros educativos a través de los ayuntamientos. Tal como se determinó en el acuerdo plurianual firmado con la Consejería de Educación del Gobierno de Aragón, la Diputación de Teruel aumenta la partida habitual de 200.000 euros en un 50%, con 100.000 euros más. De esta forma, las escuelas recibirán 600.000 euros para inversión al año: 300.000 de la DPT y 300.000 de la DGA.

Pero además, en su apuesta por la mejora de la educación, el presupuesto del 2020 incluye una nueva partida de 100.000 euros destinada a obras en las escuelas infantiles de 0 a 3 años. Es la primera vez que la Diputación de Teruel subvenciona a estos centros y supone que el total de inversiones en obras para centros educativos duplica la inversión de años anteriores.

A estas partidas se suman otras destinadas a distintos aspectos educativos, como la que pondrá en marcha en la provincia de Teruel la iniciativa “Erasmus rural”, con 15.000 euros. Además, también se han destinado 15.000 euros para la realización de una Feria educativa “Perspectivas tras los estudios”, que servirá para potenciar nuestros estudios de bachillerato y Formación Profesional y la que los estudiantes conocerán las alternativas laborales que existen en la provincia, o 18.000 euros para un Programa contra el acoso escolar.

El nuevo equipo de gobierno ha apostado también por mejorar la tradicional Campaña de Esquí para escolares, que este año ha permitido a más de 1.200 niños y niñas de toda la provincia aprender el deporte de la nieve o perfeccionar sus conocimientos. Para evitar que ninguno de los solicitantes quedara fuera y mejorar las condiciones de la experiencia, la partida se ha incrementado en un 33%, de 225.000 a 300.000 euros.

También es importante destacar, en el capítulo dedicado a la educación, la apuesta decidida de la nueva administración con los programas alrededor de la lectura que se desarrollan a través de las bibliotecas y con los que se dinamiza el medio rural. La partida dedicada a actividades de animación a la lectura crece un 51,52%, de 16.500 a 25.000 euros, y el programa leyendo con autores pasa de 8.500 euros a 10.500 euros, un 25% más.

Reparación de Infraestructuras municipales

También destaca, como novedad, un Plan de ayudas para la reparación de infraestructuras municipales que pone en marcha el Servicio de Agricultura y Ganadería, y que está dotado con un presupuesto de 130.000 euros. Son obras que quedan fuera de la línea de subvenciones y convocatorias ordinarias de todas las administraciones, ha dicho Izquierdo, y pueden ayudar a solucionar el problema de la vivienda en los municipios. Se plantea abierta y ampliable si hay demanda.

Dentro de este mismo servicio, se mantienen las ayudas a la celebración de ferias en la provincia, con el apoyo a los ayuntamientos y a los ganaderos en el transporte, a lo que se dedicará un total de 75.000 euros.

También se mantienen los programas de mejora ovina, de apoyo al sector ganadero así como al transporte de purines, que contará de nuevo con una partida de 100.000 euros. Los productores seguirán contando con el apoyo de la Diputación de Teruel a través de los convenios de ayuda a las distintas asociaciones.

En el presupuesto del 2020, también se mantienen las partidas para los convenios con los Obispados de Teruel y Albarracín, con los que se invierte en la mejora de iglesias y ermitas de los municipios de Teruel se mantienen, sumando un total de 115.000 euros.

Acción social

El equipo de gobierno de la Diputación de Teruel apuesta también por los sectores de la población más necesitados en su proyecto de presupuestos. Por esta razón aumenta el apartado destinado a las subvenciones de Acción Social de 155.000 a 170.00 euros, lo que permitirá desarrollar más programas concretos para el apoyo de distintos colectivos en riesgo de exclusión, enfermos o con discapacidades de todo tipo.

Es destacable, en el capítulo de acción social, la aparición en las cuentas de 2020 de una partida de 15.000 euros para realizar acciones de sensibilización de igualdad de género. Además también se contempla una partida el apoyo al deporte femenino, con un total de 18.000 euros.

Atendiendo a una necesidad vital de la provincia de Teruel y de acuerdo con el convenio de colaboración firmado con el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, el proyecto de presupuesto de 2020 recoge una subida de un 250% de la partida destinada a teleasistencia domiciliaria. Pasa de 159.432 euros a 401.855,55 en la consideración como un servicio básico para nuestros mayores en un territorio extenso como el turolense. También se incluye una partida destinada a transferencias a residencias de mayores, que asciende a 240.000 euros.

En relación con este mismo sector de población, y respondiendo a la alarma social que supone la soledad entre las personas mayores, se ha creado el programa “Quedamos a comer” con una partida de 20.000 euros. Se trata de una experiencia dirigida a aliviar el aislamiento social y propiciar buenos hábitos alimenticios entre las personas mayores que se extenderá por toda la provincia con la colaboración de Centros de Día y asociaciones. Se responde así a un factor de emergencia social detectado en un territorio envejecido como es la provincia de Teruel.

En el apartado de acción social también destaca el incremento experimentado por la partida de Ayudas al Tercer Mundo, que sube en un 75%, de 20.000 a 53.000 euros.

Servicio de Bomberos

El servicio de bomberos también requiere una importante inversión en este proyecto de presupuestos, puesto que contemplan la incorporación del cuarto parque de bomberos de Montalbán, y la mejora de otras instalaciones. Así, las cuentas contemplan una inversión de 500.000 euros para la reforma del parque de Teruel y 450.000 para hacer obras en el parque de Calamocha, además de 250.000 euros para la adquisición de un vehículo forestal para Montalbán. Todas estas partidas provienen del Fondo de Inversiones de Teruel.

En las cuentas del 2020 también se resalta la importancia de la Colonia Polster, residencia que la Diputación de Teruel tiene en Alcalá de la Selva, puesto que éste será el año en el que comience la remodelación integral del edificio. Para ello, el presupuesto contempla 10.000 euros con los que se elaborará la redacción del proyecto y se espera que, en la liquidación del remanente, se puedan obtener unos 100.000 euros para comenzar las obras de remodelación en septiembre, que es la época con menos ocupación del edificio.

Por último, también es destacable la inversión en obras y mobiliario en los departamentos de la propia institución provincial, siempre atendiendo a la mejora del servicio al ciudadano y la optimización de los recursos. Esta cantidad asciende a 62.000 euros, a través del servicio de recaudación y gestión de la Diputación.