Porcelanosa quiere amplizar su explotación de arcillas en Teruel. Su filial minera, Portome S.A., ha iniciado la tramitación de dos nuevos permisos de investigación de arcillas y arenas, denominados Inés e Inma, que afectan a los términos municipales de Bordón, Villarluengo y Castellote. El objetivo es comprobar mediante sondeos la cantidad, calidad y disposición de los materiales existentes y determinar si los yacimientos tienen suficiente interés económico para solicitar posteriormente su explotación. El objetivo de la empresa pasa por autoabastecerse y no depender de los cambios en mercados extranjeros.

Los proyectos revelan que no se trata de una búsqueda al azar. Portome asegura que ya conoce la existencia de materiales arcillosos y arenosos en las zonas investigadas y que ha detectado «indicios superficiales de calidad». Lo que pretende determinar ahora es la potencia de las capas de arcilla —su espesor— y confirmar sus características para su utilización, principalmente, por el propio Grupo Porcelanosa. La compañía contempla incluso comercializar aquellas arcillas que no se ajusten a sus necesidades industriales.

El interés de estos nuevos yacimientos radica, según la compañía, en que sus características físico-químicas serían diferentes y complementarias a las arcillas que ya extrae en otras explotaciones de la provincia de Teruel

Tres años de investigación

La investigación se prolongará durante 36 meses y tendrá varias fases. Primero se completará la cartografía geológica de detalle y después se ejecutará una campaña de perforaciones con recuperación de testigos, es decir, muestras cilíndricas del subsuelo que permitirán conocer las diferentes capas atravesadas.

En Inma, que comprende diez cuadrículas mineras, Portome proyecta nueve sondeos. La documentación sitúa esta investigación principalmente en Castellote y precisa que el permiso solo entra en Bordón y Villarluengo en una porción muy reducida que se encuentra, además, fuera del denominado «paquete productivo». El proyecto Inés, formado por tres cuadrículas mineras entre Bordón y Villarluengo, contempla otros 14 sondeos repartidos entre tres zonas de investigación. En este caso, las perforaciones alcanzarán profundidades estimadas de 30, 60 y hasta 70 metros, dependiendo de la zona. Además, existe una tercera zona de investigación, bautizada como Lucía que está pendiente de la aprobación, en este caso entre Bordón y el municipio castellonense de Olocau del Rey.

Entre ambos proyectos, Porcelanosa plantea 23 perforaciones en el entorno del Maestrazgo. La inversión recogida en la documentación asciende a 58.977,50 euros para Inma, mientras que en Inés ronda los 70.000 euros.

Los resultados de las catas que se plantean tendrán que pasar por los laboratorios de Porcelanosa. Entonces se decidirá si la arcilla del terreno tiene la calidad suficiente para poder atender las necesidades de la empresa. Lo que se busca es lo que los expertos denominan 'arcilla Teruel', un material que destaca por su alta plasticidad y resistencia mecánica en crudo, cualidades especialmente apreciadas en la fabricación cerámica porque facilitan el prensado y la manipulación de las piezas antes de la cocción.

El proyecto señala además la diversidad de materiales existentes en la provincia, desde arcillas rojas ricas en óxidos de hierro hasta otras más claras y refractarias, con menor contenido en hierro y mayor presencia de alúmina, capaces de soportar temperaturas elevadas. La empresa subraya también su comportamiento relativamente estable y predecible, una característica que permite ajustar con mayor precisión las mezclas utilizadas en los procesos industriales.

La arcilla se trataría en Alcorisa

La diferencia entre las minas que se proyectan para el futuro y las que hoy están operativas es que, en el caso de Porcelanosa, la arcilla extraida -y con ella el impacto económico- iría destinada a la planta que Porcelanosa ha proyectado en el polígono industrial de Alcorisa, en una parcela de más de 62.000 metros cuadrados.

Según apuntan los proyectos de las dos minas que se han aprobado este mismo viernes, las arcillas obtenidas de los nuevos yacimientos, en caso de que lleguen a explotarse, se mezclarían allí con materiales procedentes de otras minas que la empresa ya posee en Teruel.

El proyecto prevé que la instalación de Alcorisa funcione como centro de recepción, preparación, molienda, lavado y almacenamiento de las distintas arcillas. Allí se elaborarían diferentes “mix arcillosos” adaptados a las necesidades de Porcelanosa, combinando materiales de varios yacimientos para obtener una materia prima de calidad más estable. Después, el producto preparado se enviaría a las fábricas del grupo, en Castellón.

Aprobación de declaración ambiental en el Bajo Aragón

El proyecto de expansión de Porcelanosa coincide con la aprobación ambiental esta misma semana de una nueva mina de Pamesa en el Bajo Aragón, concretamente entre los términos municipales de Berge y Seno. El INAGA ha autorizado la mina Todarcilla S.L. La concesión minera abarca 10 cuadrículas y dentro de ella se proyecta una explotación de 34,8 hectáreas.

La mina sería a cielo abierto y extraería arcillas del Cretácico-Albiense destinadas a la fabricación de productos cerámicos de construcción y otros usos industriales. La extracción se realizaría principalmente mediante retroexcavadoras, aunque entre las fases 5 y 10 el proyecto contempla incluso voladuras para retirar la capa de caliza situada sobre las arcillas. La vida útil prevista es de aproximadamente 30 años, repartida en 14 fases de unas 2,5 hectáreas cada una. El INAGA, además, impone que no haya más de 5 hectáreas afectadas simultáneamente por la actividad, al margen de los acopios, y obliga a ir restaurando el terreno conforme avanza la explotación.

Aun así, antes de empezar con la explotación, hace falta las restantes autorizaciones y licencias, entre ellas la Licencia Ambiental de Actividad Clasificada de los ayuntamientos de Berge y Seno. Cabe recordar que como ya ocurre en otras explotaciones similares de la zona, los materiales no se quedan en Aragón, sino que viajan hasta las fábricas con las que la empresa cuenta en Castellón.

En este caso, el permiso ambiental supone concluir con un periplo que se ha demorado durante tres décadas. Pamesa recibió el permiso de investigación en marzo de 1994 y en diciembre de 1998 comenzó ya la tramitación para convertirlo en concesión de explotación. En febrero de 1999 la empresa presentó el proyecto general de explotación y restauración.

La puesta en marcha de más minas además de las que ya operan a máxima capacidad en la zona supondría añadir todavía más presión a las carreteras por las que cada día circulan cientos de caminones y cuyo estado ha causado en los últimos años numerosos accidentes y un importante descontento entre los alcaldes afectados.