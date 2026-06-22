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Periódico del Bajo Aragón Histórico

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22 JUN 2026|

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Los pueblos afectados por el tráfico de arcillas denuncian abandono institucional y vuelven a reclamar una reunión con DGA

Le piden a Octavio López que visite personalmente la zona para concer la magnitud del problema. Lamentan que la primera carta remitida al Gobierno en septiembre de 2025 nunca obtuvo respuesta

Imagen de archico de un accidente de camión en la A-225, entre Aguaviva y Mas de las Matas./ L.C.
Imagen de archico de un accidente de camión en la A-225, entre Aguaviva y Mas de las Matas./ L.C.

La COMARCA22 06 2026

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Los ayuntamientos de Castellote, Mas de las Matas, Seno, Molinos, Cuevas de Cañart, Las Parras de Castellote y Aguaviva han vuelto a dirigirse al consejero de Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial del Gobierno de Aragón, Octavio López, para trasladarle su creciente preocupación por las consecuencias que está generando el intenso tráfico de vehículos pesados asociado a la extracción de arcillas en la comarca.

Los consistorios recuerdan que ya en septiembre de 2025 remitieron una primera carta al consejero invitándole a visitar la zona para conocer sobre el terreno las afecciones que esta situación está provocando tanto en las carreteras como en los núcleos urbanos afectados. Sin embargo, denuncian que dicha comunicación ni siquiera obtuvo respuesta y que, desde las reuniones mantenidas durante la primavera y el verano de 2025 entre los diversos agentes implicados, no se han producido nuevos encuentros ni se ha informado de ningún avance concreto para abordar esta problemática.

Los alcaldes consideran que ha transcurrido un tiempo más que suficiente sin que se hayan adoptado medidas visibles que permitan corregir una situación que continúa agravándose. Durante los últimos meses se han seguido registrando incidencias y accidentes relacionados con el elevado tránsito de camiones, al mismo tiempo que el estado de las carreteras utilizadas por este tráfico sigue experimentando un notable deterioro.

Según señalan los municipios firmantes, esta realidad afecta directamente a la seguridad vial de vecinos y usuarios de las vías, además de generar molestias continuadas y una creciente preocupación entre la población. Aseguran que el malestar existente ha derivado en muchos casos en un sentimiento de hartazgo ante la inacción de las administraciones competentes, así como la falta de soluciones efectivas y de información sobre las actuaciones que puedan estar estudiándose.

Ante esta situación, los ayuntamientos solicitan al Gobierno de Aragón que impulse con carácter prioritario las actuaciones necesarias para dar respuesta a este problema. Asimismo, reclaman la convocatoria inmediata de una reunión en la que participen los departamentos y administraciones competentes para conocer las medidas previstas, establecer un calendario de trabajo y avanzar en soluciones concretas y urgentes que garanticen la seguridad vial y la convivencia con la actividad económica existente.

Los municipios reiteran igualmente su invitación al consejero para que visite personalmente la zona y pueda comprobar la magnitud de una problemática que, afirman, condiciona el presente y el futuro de estos pueblos del territorio.

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