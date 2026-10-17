La Ginebrosa recupera su tienda: «Tenemos que mantener este tipo de servicios en los pueblos»

La localidad de La Ginebrosa vuelve a contar con su tienda multiservicio, que ha iniciado una nueva etapa de la mano de Miguel Mateo y su familia. Los nuevos gestores, naturales de Torrevelilla, están también al frente de los establecimientos de esta localidad y de Cañada de Verich, con el objetivo de contribuir al mantenimiento del comercio de proximidad en el medio rural.

Cumplen un mes desde la repertura, y lo hacen con ilusión. Miguel Mateo explica que detrás de este proyecto se encuentra la voluntad de garantizar que los pequeños municipios puedan seguir disponiendo de servicios básicos. «Lo que tenemos que intentar es que haya tiendas en todos los pueblos y que entre todos podamos mantenerlas», ha señalado.

Para gestionar los tres multiservicios, la familia apuesta por contar con trabajadores de las propias localidades. Según ha explicado Mateo, mantienen conversaciones con los ayuntamientos para poner en marcha estos establecimientos y contratan a personas del municipio para atenderlos, mientras ellos se encargan de supervisar su funcionamiento. Todo ello con el apoyo de la cadena de alimentación Coaliment.

Mateo también ha reconocido que la puesta en marcha de estos negocios no resulta sencilla y ha destacado la implicación de la Diputación de Teruel, que presta apoyo a los multiservicios rurales. En cuanto a los productos disponibles, los establecimientos ofrecen una variedad de artículos de supermercado a través de Coaliment, además de otros servicios de alimentación. Entre ellos se encuentra el suministro de fruta y verdura dos veces por semana, productos de carnicería procedentes directamente de un matadero de Zaragoza, pescado y carne congelados, así como bandejas de carne durante toda la semana.