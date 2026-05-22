La Ojinegra, Torre del Marqués y Fonda Alcalá brillan en los Premios Edelweiss al turismo sostenible

La VI edición de los Premios Edelweiss convirtió el pasado 21 de mayo a Linares de Mora en el epicentro del turismo sostenible aragonés. Los galardones, organizados por el Clúster de Turismo Sostenible de Aragón (TSAC), reunieron a representantes institucionales, profesionales del sector y proyectos llegados de distintos puntos del territorio y del extranjero para reconocer iniciativas comprometidas con un modelo turístico más responsable, transformador y ligado al territorio. Más de 90 entidades y propuestas participaron en una edición que volvió a consolidar estos reconocimientos como una referencia dentro del sector turístico sostenible. Entre los nombres propios de la gala sobresalieron varios proyectos vinculados al Bajo Aragón Histórico, con reconocimientos para La Ojinegra, Torre del Marqués y Fonda Alcalá.

Uno de los momentos más emotivos de la ceremonia llegó con la entrega de la Medalla Mujer Premios Edelweiss 2026 a Belén Soler, impulsora del proyecto gastronómico y cultural La Ojinegra. El reconocimiento pone en valor una trayectoria vinculada al medio rural y al turismo sostenible, así como la capacidad del proyecto para convertirse en un referente de emprendimiento femenino y dinamización territorial en Aragón. El galardón distingue especialmente el liderazgo femenino rural y la defensa del territorio.

Otro de los premios destacados del evento recayó en el Hotel Torre del Marqués, reconocido dentro de la categoría Arquitectura Sostenible a través del proyecto desarrollado por EDRA Arquitectura KO. El premio reconoce una apuesta arquitectónica vinculada a la sostenibilidad y a la integración del turismo de calidad con el entorno natural y patrimonial. Como finalista en esta categoría figuró Minimal Suites Mudéjar, de Zaragoza.

El Matarraña también tuvo protagonismo gracias a Fonda Alcalá, una de las vencedoras en la categoría Enogastronomía en Aragón gracias al proyecto “Un siglo de legado gastronómico sostenible y regeneración rural en el Matarraña”. Compartió reconocimiento con la propuesta “Recuperando lo nuestro”, impulsada por Gente Rara, en una categoría que pone en valor iniciativas capaces de unir gastronomía, territorio y sostenibilidad.

Una gala con más de 90 propuestas participantes

La ceremonia se celebró en la Iglesia de la Inmaculada de Linares de Mora y estuvo presidida por Yolanda Sevilla, presidenta del TSAC y alcaldesa de la localidad, acompañada por Arve Bienvenue Mbessem Niseban, sacerdote de la parroquia. Ganadores, finalistas, representantes institucionales, entidades sociales, socios del clúster y profesionales del sector turístico participaron en una gala conducida por José Miguel Meléndez, delegado de CARTV en Teruel. La nota musical la puso el pianista y compositor Diego Lafuente, en una ceremonia marcada por la emoción y el reconocimiento al trabajo desarrollado por los premiados.

El resto de premiados

En la categoría Alojamiento Turístico de Aragón (-25 habitaciones) el galardón fue para Allucant – Alojamiento para ornitólogos y amigos de las grullas, mientras que Casablanca Experience, de La Puebla de Valverde, quedó como finalista. En Alojamiento Turístico de Aragón (+25 habitaciones) obtuvo el reconocimiento Sostenibilidad en MasMonzón. Dentro de Enogastronomía Nacional, el premio recayó en “Compromiso El Pòsit: Personas, producto, planeta y patrimonio”, con RF Trufas – Trufiturismo, de Valladolid, como finalista.

El galardón a Proyecto Inspirador Aragón fue para el Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe por “Desde la raíz, vivir cuidando el presente y sembrando futuro”, mientras que Faratur – Turismo Rural Aragonés obtuvo la condición de finalista. En la categoría Proyecto Inspirador Nacional venció Gastrollar – Montaña Central de Asturias, siendo finalista la iniciativa “Puesta en valor Cerro de la Concepción”, impulsada por el Ayuntamiento de Cartagena. El premio a Proyecto Inspirador Internacional viajó hasta Portugal gracias a Rede Côa Selvagem, mientras que el Foro Iberoamericano de Turismo SOStenible #TuriSOS, de Málaga, fue finalista.

En Territorio Sostenible, el reconocimiento fue para Biela y Tierra, con Proyecto Nueva Vida como finalista. Por último, la categoría Turismo Digital Sostenible premió “Expedición 4.0 al Medievo: Ruta de las Tres Catedrales”, del Museo Diocesano de Barbastro, mientras que la iniciativa “Turismo Inmersivo 360º: Descubriendo los pueblos rurales a través de experiencias inmersivas”, de la Asociación Desarrollo Tecnológico Rural Ansó, quedó como finalista.

Medallas especiales

Además de Belén Soler, la gala entregó otros dos reconocimientos especiales. La Medalla Turista Responsable fue para BioPirineo, recogida por Pablo Pevidal, por la campaña “Influencers del Pirineo”, una propuesta que apuesta por promocionar el territorio desde las personas locales, las tradiciones y el respeto por el entorno. El proyecto persigue además desestacionalizar las visitas e impulsar la economía local. Por su parte, la Medalla Embajador Turismo Sostenible de Aragón fue para Alimentos de Aragón, por su contribución a proyectar la identidad gastronómica aragonesa y reforzar la imagen de Aragón como destino sostenible y de calidad. El reconocimiento se entregó en presencia de Elifio Feliz de Vargas, director del Servicio Provincial de Teruel.