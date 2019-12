La Puebla de Híjar avanza en un proyecto para gestionar la vivienda vacía

Uno de los objetivos del Consistorio poblano es lograr dar salida a viviendas, solares y locales vacíos de la localidad poniéndolos a disposición de la ciudadanía de una forma efectiva y directa.



Para ello, trabajan en conseguir un nuevo modelo de gestión de la bolsa de vivienda que se puede consultar en la página web municipal. «Queremos que la comunicación sea más efectiva y que se satisfaga la oferta y la demanda de una forma directa a través del Ayuntamiento», dijo el concejal de Asuntos Sociales, Vivienda y Empleo, Pepe Álvarez. Un portal web con toda la información reunida sería una opción. «La idea es que no solo recoja el parque inmobiliario, sino que también vaya acompañada con asesoramiento con todo lo que una persona necesita saber para comprar o alquilar». Es decir, «que en un mismo sitio se dé toda la información que se precisa», añadió.



Para comprobar las inquietudes de la juventud de La Puebla, en la web del Ayuntamiento se habilitó una encuesta de la que ya se pueden consultar los resultados. «Por los que han participado, se constata lo que intuíamos: que la gente joven aspira a tener una buena casa pero desconoce trámites y, especialmente, el dinero que cuesta», dijo. Todo apunta a que no será la única encuesta, ya que otro objetivo es conseguir un canal de comunicación constante con el vecindario.

Entre otros datos, en la encuesta realizada a jóvenes de entre 18 y 35 años, más del 70% de las personas que contestan optarían por la compra. El 90% no tiene hijos y más de la mitad vive con sus padres. Más del 80% vive en casa y el resto, en piso

n La encuesta es anónima y se habilitó en la web municipal donde se pueden ver los resultados. La intención es hacer más sondeos de este u otro tipo

Un canal de comunicación



«No sabemos de qué modo pero queremos hacer un hábito en los sondeos y saber las inquietudes de nuestra gente, que sepamos las cosas directamente y no sean rumores de calle», comentó. La intención es ir haciendo partícipes a todos y todas de estas cuestiones ya que la participación en esta primera prueba no ha sido tan alta como se hubiera deseado. De hecho, tampoco ha habido participación de nuevos vecinos inmigrantes. «Suponen una parte muy importante de la población y queremos su opinión pero quizá no sabemos captar su atención e interés. En eso iremos trabajando también», reflexionó Álvarez.

Cabe destacar que La Puebla ya inició un proceso de participación ciudadana para decidir qué hacer con la plaza una vez se derribase el edificio del Casino