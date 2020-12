La Puebla, polo de empresas innovadoras que apuestan por el territorio

El Polígono Industrial Venta del Barro acoge en estos momentos a varias empresas surgidas en La Puebla de Híjar, así como a muchas otras que con el tiempo se han ido instalando en este enclave por diversos motivos. Aunque gestionado por la Mancomunidad Industrial del Bajo Martín, es precisamente el municipio en el que se asienta el que ha apostado decididamente por velar en la medida de lo posible por los intereses de los empresarios. A base de esfuerzo y constancia han conseguido erigir sus negocios escogiendo en muchos casos el camino de la innovación y la investigación, aunque quizá ese trabajo no haya trascendido en demasía a los pueblos vecinos. “Es necesario dar a conocer que se puede. Solemos ser muy catastrofistas cuando hacemos autocrítica y sin embargo sí existen esas empresas que están haciendo cosas diferentes en pleno Bajo Aragón Histórico que como no se venden directamente en nuestras tiendas no estamos valorando”, señaló el alcalde de La Puebla, Pedro Bello. Tres ejemplos de ello son Gapiba, Biomasa y Calefacción Alternative y Aceites Impelte. Sus responsables intervinieron este jueves en el programa especial de Radio La Comarca emitido desde la sede precisamente de Gapiba. Tres historias muy distintas con varios nexos de unión: La Puebla, la innovación y la constancia como forma de entender el mundo empresarial.

Bello incidió en que los ejemplos de empresas que crean valor en el propio territorio “están ahí”, en muchas ocasiones exportando desde la provincia a multitud de puntos de todo el mundo. Es el caso de Biomasa y Calefacción Alternative, que pertenece al Grupo Hergom. La empresa nació en La Puebla en 2012 y su actividad principal consiste en la fabricación de calderas de biomasa y elementos para calefacción. El actual responsable, Miguel Borrego, se trasladó hace 7 años desde Barcelona hasta La Puebla gracias a sus nexos familiares. Desde su fundación la empresa ha ido creciendo lentamente, a medida que el mercado lo hacía, aunque Borrego reconoce que no es sencillo: “Es un sector muy nuevo y también duro porque compite contra el gasoil. La gente todavía tiene que conocerlo a fondo y concienciarse de que la biomasa es mucho mejor para el planeta”. Frente a los combustibles fósiles, apuestan por la biomasa, que puede ser desde los famosos pellets hasta huesos de oliva o cáscaras de almendra. “Este tipo de calderas son muy factibles en zonas en las que abundan estos productos, como es el Bajo Aragón, porque si no acabaríamos desechando estos materiales”, apuntó. Como retos para este 2021 anotan el seguir creciendo y continuar con la exportación de estufas desde La Puebla al mundo entero.

El “no dejar de pedalear” es también la ‘receta mágica’ de Gapiba, Ganados y Piensos del Bajo Aragón. Regentado por Juan Salvador, esta empresa poblana no deja de “darle al coco” para seguir creciendo. Fundada en los años 90, continúa con nuevos proyectos en los que involucrar al territorio y crear valor. “La obsesión de mi padre era fijar población e intentar dar futuro a estos pueblos, remar hacia delante y aportar. Es lo que me ha transmitido”, incidió. Con unas 18 personas en plantilla, acaba de inaugurar una de las pocas fábricas de pienso ecológico en Aragón, para abrirse a este mercado puntero. “El sector primario es un sector maduro pero nos reta a seguir innovando, a no dormirnos y a reinventarnos porque es nuestra labor como empresarios”.

Frente a las instalaciones de Gapiba encontramos -también dentro del polígono Venta del Barro- a Aceites Impelte. Con más de 40 premios nacionales e internacionales en su historial, poco cabe comentar sobre la calidad de sus productos, que desde hace unos 9 años han experimentado un gran empuje. La crisis sanitaria a causa del covid pilló a Javier Sánchez, el maestro de almazara de Impelte, intentado cerrar exportaciones a varios países de Europa gracias también a la empresa Mis Raíces, vinculada con Oliete. “Ha sido un año muy complicado. Partíamos de las dificultades añadidas del arancel que la administración americana puso a la exportación de aceite español a finales de 2019. Este año queremos seguir trabajando en lo que dejamos pendiente”, apuntó Sánchez.

A pesar de “las zancadillas” que este 2020 ha puesto en el camino de las tres empresas, continúan tratando de demostrar que en el mundo rural hay hueco para los emprendedores e ilusión de sobra para hacer realidad las ideas que construyen territorio.