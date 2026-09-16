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16 SEP 2026|

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La Reixaga de Fayón conquista dos títulos de España y lidera el podio nacional por equipos

Eric Juárez y Martí de la Rica se proclaman campeones de España individuales de pesca en agua dulce, mientras Aragón se alza con el título por selecciones en Juvenil y el subcampeonato en Junior

Eric, Daniel y Martí con la bandera aragonesa en Valencia / Cedida
Eric, Daniel y Martí con la bandera aragonesa en Valencia / Cedida

Jesús Burgos16 09 2026

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Deporte

La cantera de la Asociación Deportiva de Pescadores Fayonense La Reixaga ha firmado una actuación histórica en el XXXIII Campeonato de España de Selecciones Autonómicas y Caza de Agua Dulce Flotador, celebrado del 10 al 13 de septiembre en la Zona de Pesca Controlada de Fortaleny (Valencia). La entidad de Fayón ha conseguido dos títulos nacionales individuales y ha contribuido a que la Selección Aragonesa suba a lo más alto del podio por equipos en categoría Juvenil. 

Los tres representantes del club fayonense que participaron en la competición, Eric Juárez Martín, Martí de la Rica Galcera y Daniel Suñé Mestre, regresan con un balance destacado, con dos campeonatos de España individuales y una aportación decisiva a los resultados de Aragón en ambas categorías.

Eric Juárez y Martí de la Rica, campeones de España

En categoría Junior, Eric Juárez Martín se proclamó campeón de España individual después de completar las tres mangas de competición con un peso acumulado de 15.360 gramos. El deportista de La Reixaga destacó por su regularidad, con una puntuación final de 6 puntos, resultado de sus tres clasificaciones sectoriales (1+3+2).

El segundo título nacional llegó en categoría Juvenil, donde Martí de la Rica Galcera también se alzó con el campeonato de España individual. El pescador fayonense terminó con 4 puntos y un peso acumulado de 22.440 gramos, después de conseguir dos primeros puestos de sector en la segunda y tercera manga.

La representación de La Reixaga en la categoría Juvenil se completó con Daniel Suñé Mestre, que finalizó en la decimotercera posición de España y cuya participación contribuyó al resultado colectivo de la selección aragonesa.

Aragón, campeona de España por selecciones en Juvenil

Los resultados de los deportistas de Fayón fueron determinantes para el éxito de la Federación Aragonesa de Pesca y Cásting en la competición por equipos. La Selección Aragonesa se proclamó campeona de España en categoría Juvenil, con 28 puntos clasificatorios y un peso acumulado de 72.215 gramos.

Aragón superó a las selecciones de Extremadura y Castilla-La Mancha para hacerse con el título nacional. En categoría Junior, la selección aragonesa consiguió el subcampeonato de España, con Eric Juárez como representante de La Reixaga. De esta forma, la entidad fayonense contribuyó a un doble podio nacional por equipos, con el oro en Juvenil y la plata en Junior.

Orgullo para el club y el municipio de Fayón

Desde la Junta Directiva de La Reixaga han destacado la importancia de los resultados obtenidos por sus jóvenes deportistas y el trabajo que se desarrolla desde la entidad. «Este histórico doblete nacional es el reflejo del esfuerzo, la disciplina de nuestros jóvenes y el compromiso incondicional de las familias y de la masa social de La Reixaga», señalan desde el club.

La entidad también ha puesto en valor el impacto de estos éxitos para el municipio de Fayón, así como la labor de formación y promoción de una pesca deportiva respetuosa con el medio ambiente. Fundada y adscrita a la Federación Aragonesa de Pesca y Cásting, la A.D.P. La Reixaga trabaja en el impulso de la pesca continental y en la dinamización deportiva, social y turística de Fayón, a orillas del Ebro y del Matarraña.

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