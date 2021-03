La labor de las asociaciones memorialistas no cesa

Las asociaciones memorialistas continúan trabajando de manera incansable por la recuperación de la memoria democrática en nuestra Comunidad Autónoma. Es el caso de la Asociación Pozos de Caudé, que se constituyó formalmente en torno al año 2003 y que recoge las demandas de las familias de la provincia de Teruel para la búsqueda, exhumación e identificación de sus antepasados desaparecidos antes, durante y después de la Guerra Civil Española. Esta es su labor «prioritaria», que culminaría con la entrega a los familiares de los restos hallados en las fosas. No obstante, se combina además con «la recogida de testimonios, la búsqueda del total de las fosas que pueda haber en la provincia de Teruel y las jornadas» que celebran cada año, tal y como señaló Francisco Sánchez, presidente de esta asociación.

Labores de búsqueda en Alcañiz

Una de las últimas actuaciones en las que se ha implicado esta asociación es en la búsqueda e identificación de más de 80 personas en el cementerio de Alcañiz. La reciente campaña de excavación de noviembre de 2019 permitió localizar los restos de 10 personas, en su mayoría fusilados, que ahora mismos se encuentran en un laboratorio zaragozano. Allí se cotejarán con las muestras de sangre de unos 40 posibles familiares procedentes de hasta 24 pueblos del territorio. «Hicimos la entrega de esos restos, de toda la documentación y los enseres, así como de las muestras que tomamos a los familiares. Ahora se está en ese trabajo de identificación. No tenemos noticias porque la pandemia lo ha retrasado todo, pero confiamos que en próximas fechas nos puedan informar de los resultados», trasladó Sánchez.

Desde Pozos de Caudé se está en contacto con las familias, que ven cómo este proceso es, en ocasiones, demasiado largo. Y es que lamentablemente el tiempo juega siempre en contra. «De esas 40 personas a las que tomamos muestras y se interesaron, al menos tres han fallecido. El año pasado vinieron a las reuniones, estuvieron ilusionadas, tenían muchas ganas de encontrar a sus familiares después de tantos años y poderlos enterrar dignamente… Y sin embargo no ha podido ser así. Es una pena no poder agilizarlo todo para satisfacer esas necesidades. Hacemos lo que podemos, no dejamos de trabajar», lamentó Sánchez.

Además, la asociación memorialista prevé comenzar otra campaña de excavación en el cementerio de Alcañiz para continuar con la búsqueda que ya iniciaron. No obstante, a la espera de la financiación necesaria, la asociación se centra en la investigación y recopilación de testimonios. «Lo que estamos haciendo es aprovechar este tiempo para buscar en expedientes, archivos y documentación que nos pueda ratificar con más detalle las fechas y las personas que fueron ejecutadas», trasladó Sánchez.

Los proyectos desarrollados por este tipo de asociaciones son financiados a través de varias líneas de ayudas, que parten de diferentes instituciones, entre ellas el Gobierno de Aragón o el Gobierno Central.

Financiación Gobierno Central

El Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, a través de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, ha concedido recientemente subvenciones a seis proyectos de localización, exhumación e identificación de personas enterradas en fosas comunes en Aragón. La delegada del Gobierno en la Comunidad, Pilar Alegría, señaló la importancia de estos proyectos, que no solo se destinan a exhumaciones o prospección de fosas «sino que también abarcan proyectos de investigación, de recogida de testimonios o de análisis de restos». «Es importante que no olvidemos nuestra historia y que dignifiquemos a muchas víctimas de los capítulos más oscuros de nuestro pasado», señaló. No obstante, estas ayudas no llegarán hasta el Bajo Aragón Histórico, puesto que se destinarán a proyectos ubicados en Calamocha y Griegos, en Teruel; y Magallón, Torrellas y Ejea de los Caballeros, así como a otro proyecto más en la provincia de Zaragoza.