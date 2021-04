«No es energía limpia porque el ecosistema no la sostiene»

¿Qué impacto tiene la implementación de aerogeneradores en el territorio?

El impacto es absolutamente increíble y tremendo. Una solo obra en una de las muchas muelas elegidas para colocar estos aparatos generaría un impacto demoledor. Estamos hablando de zonas que no son polígonos industriales, por lo tanto no son de fácil acceso. Requieren unos accesos complicados sobre una geología que lleva desde la Orogenia Alpina con esa fisionomía y que forma parte de nuestros elementos paisajísticos de referencia.

¿Cuál sería la afección más importante?

La primera afección y la más importante se da sobre la flora. Las especies que habitan las montañas, en general las zonas altas, son especies que han sobrevivido a la fuerte antropización del medio, provocada por el hombre. Ahí se ha refugiado una flora que por sus características es más escasa y en algunos casos es flora elliptica o endémica, con poblaciones a veces muy reducidas y muy escasas como el erodium celtibericum o adonis vernalis. Hay muchísimos taxones que desde el punto de vista científico tiene una importancia biogeográfica extraordinaria. Precisamente el sistema ibérico- meridional tiene una riqueza florística impresionante. Esa afección lógicamente no va a ser cuantificada ya que los estudios de impacto no recogen estos mapas de distribución de especies escasas y por tanto, antes de que nos demos cuenta algunas de esas poblaciones van a desaparecer.

¿Y en cuanto a la fauna?

¿Puede afectar al ciclo vital de algunas de las especies?

Hay especies cuyo goteo a la hora de producirse bajas se ve más afectado que otros. Un carbonero común es capaz de recuperar una cierta tasa de mortalidad porque tiene dos puestas al año con numerosas crías, pero un buitre leonado solo saca una cría al año y no todos los años. Estas especies se denominan de estrategia K, lo que significa que cuando la muerte de los adultos alcanza un cierto umbral, la especie inicia un declive. En tiempos fue el veneno, ahora va

¿Qué especies que pasan por el territorio se verán afectadas?

Cogiendo un listado de especies del Paleártico todos los migrantes que utilizan el corredor del sur de Europa para dirigirse por el Estrecho de Gibraltar a sus cuarteles de invernada en África son susceptibles de pasar por la zona del Maestrazgo. Me estoy refiriendo a todos los migrantes que tienen sus cuarteles de invernada en el Sahel etc., tanto presaharianos como subsaharianos. Nos podemos encontrar desde pequeños pajarillos hasta grandes aves. Puede morir un águila pescadora o una oropéndula. A parte de las especies migratorias, también supone un enorme riesgo para los murciélagos que tenemos en el territorio y que son atraídos por las luces de noche, tanto las fijas como las intermitentes. Por el fenómeno de la ecolocación ellos no van a poder conseguir apreciar las aspas. Está cuantificado que muchísimas bajas en esta población. También debemos pensar en las especies sedentarias como un águila real que cría a 1.000 metros de un aerogenerador. Tiene toda la vida para chocar contra sus aspas cada mañana cuando sale a cazar o a planear.