El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha trasladado a Pedro Sánchez en la duodécima conferencia de presidentes que el Gobierno Central todavía no se han cumplido dos de los compromisos del Gobierno con la provincia de Teruel: siguen sin llegar las ayudas del temporal Gloria, que ya acumulan cuatro meses de retraso; ni ninguna inversión concreta que cree riqueza y empleo en la cuenca minera pese a que en un mes se cerrará definitivamente la Central Térmica de Andorra. En cuanto a la Villa Minera, ha trasladado al presidente la propuesta presentada hace unos días por el Ayuntamiento andorrano para que se considere a la provincia de Teruel y, en concreto, a las comarcas mineras como zona «preferente y de referencia» para el desarrollo de la industria y fabricación de material médico y asistencial.

Lambán se ha mostrado crítico con que, más un año después de la reunión que tuvo lugar en Zaragoza para afrontar el futuro de Andorra, sigue sin conocerse ni materializarse ningún proyecto concreto. “A pesar de que hace año y medio se anunciaron medidas de reindustrialización para las cuencas mineras no ha llegado ni una sola iniciativa de inversión, ni una sola iniciativa generadora de empleo», ha dicho el presidente Lambán, quien, no obstante, ha dicho «confiar» en que con la normalización de la vida tras la pandemia se pase «de las musas al teatro» y los compromisos de la ministra Teresa Ribera, «de los que no duda», empiecen a convertirse en realidades concretas.

En cuanto al Gobierno de Aragón, ha adelantado que el ejecutivo que preside tiene “varias iniciativas muy adelantadas” sobre la reindustrialización de las cuencas mineras aunque sin dar detalles.

¿Qué ha respondido Sánchez?

Las propuestas concretas sobre sus territorios que presentan los presidentes autonómicos en las reuniones de los domingos no reciben una respuesta inmediata – según ha explicado Lambán- sino que Sánchez toma nota y en la siguiente semana se abordan estos asuntos entre los ministros y los consejeros autonómicos competentes en la materia. Lambán se ha mostrado “confiado” en que el presidente tenga “sensibilidad” con las ayudas del temporal Gloria, ya que él mismo conoció los desperfectos causados por la nevada en Cantavieja; y al igual que la ministra Ribera con la cuenca minera. “Nos conoce mucho y ha trabajado mucho con nosotros”, ha apuntado.