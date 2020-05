Flexibilizar las medidas de terrazas, establecimientos comerciales y locales culturales en el medio rural ya que no se ha permitido a algunas comarcas pasar a la Fase 2 y que no los aragoneses se puedan mover libremente por toda la comunidad y no solo por su provincia igual que se ha autorizado al País Vasco. Estas son parte de las principales peticiones que el presidente de Aragón, Javier Lambán, le ha trasladado este domingo a Pedro Sánchez en la novena conferencia de presidentes, en la que también ha mostrado su “perplejidad” porque no se haya permitido el paso del medio rural a la Fase 2.

En este sentido, ha dejado claro que el ejecutivo autonómico “va a seguir trabajando” para que las comarcas con mejores datos adelanten fases a partir del lunes que viene, cuando está establecido que se puede volver a solicitar cambios (el Gobierno no ha permitido esta semana saltos directos de la Fase 0 a la 2). “Lo que le he propuesto es, en base a esa cogobernanza, que vayamos flexibilizando las medidas en sucesivas órdenes adaptándonos a la realidad del medio rural. Al cierre de la videoconferencia el presidente se ha hecho eco”, ha dicho Lambán en la rueda de prensa posterior a la cita.

En la reunión Lambán ha planteado tres preocupaciones para avanzar en la vuelta a la normalidad, en torno a la España rural, la reactivación económica y la necesidad de grandes pactos para superar la crisis económica y social. El presidente ha hecho un recordatorio del “logro” que ha supuesto incluir en el centro de la agenda del gobierno central políticas dirigidas a la España más despoblada, por lo que cree que ahora no debe dejarse de lado para no damnificar a territorios que tienen menos medios. En este sentido, ha defendido que en el reparto de fondos estatales se tengan en cuenta el coste de prestación de servicios públicos en función de la demografía para no generar mayores desigualdades y ha pedido que el gobierno rectifique la próxima semana, en el Congreso de los Diputados, los criterios adoptados.

En materia económica, ha argumentado que la recuperación “va a costar más esfuerzos que la crisis sanitaria” y para acometerla requerirá de la colaboración público-privada y de grandes reformas que la economía española tiene pendiente de hace muchos años, como la de leyes fundamentales, contratos, flexibilización de la administración, eliminación de monopolios “que suponen el encarecimiento de los servicios básicos de muchas familias españolas”. En definitiva, la reactivación exige “medidas de calado más allá de las soluciones ya adoptadas y aplaudidas como las alcanzadas esta semana en materia de ERTEs, así como los préstamos ICO o aplazamiento de impuestos.

Lambán se ha hecho eco de soluciones planteadas por economistas acreditados de la comunidad como un fondo para la recuperación empresarial que permita mayor liquidez a las compañías, a través de nuevas fórmulas como préstamos participativos del Estado en el capital de las empresas que luego tendrían que ir devolviendo, que además sean financiados por la Unión Europea. También ha trasladado el requerimiento de todos los sectores industriales con respecto a la bajada de los costes energéticos que en nuestro país son un 20% más altos que los de la industria europea, lo que supone un lastre para la competitividad nacional, por lo que considera que es un buen momento para plantearse su eliminación.

También en materia de recuperación económica y social, ha vuelto a insistir en la necesidad de liberar los remanentes de los ayuntamientos, aunque sea condicionada a determinados objetivos de políticas relacionadas con la recuperación y en este sentido, en aras de la cogobernanza, ha planteado al presidente del Gobierno que tome como interlocutores a las federaciones regionales de municipios y provincias por tener una visión más concreta que la propia FEMP de los problemas, por lo que podrán adaptar mucho mejor la utilización de esos fondos a los requerimientos del territorio.

Grandes acuerdos

Lambán, que ha comenzado la videoconferencia recordando a un hombre de Estado como Rubalcaba, ha finalizado emplazando a alcanzar grandes acuerdos. “Una crisis es también una oportunidad para acometer grandes reformas y superar problemas y eso es posible con grandes pactos, que nadie sensato puede rehuir” y aplaude el acuerdo con los agentes sociales alcanzado esta semana, por lo que cree que se puede seguir avanzando en esa dirección con fuerzas políticas e instituciones que creen en el país y que el futuro del país solo será posible si se entiende como un proyecto común”, ha sostenido el presidente Lambán.