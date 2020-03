Lambán pedirá a Pedro Sánchez que «los niños puedan sacarse a pasear de una manera razonable»

El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha anunciado este jueves que en la próxima conferencia de presidentes, que tendrá lugar el sábado, planteará a Pedro Sánchez que se permita a las familias sacar a los niños a pasear al parque «de una manera ordenada y razonable» durante los próximos 15 días del estado de alarma. «Creo que se le está prestando muy poca atención a la población infantil en todos los terrenos. Se puede sacar a pasear a las mascotas y, sin embargo, no se contempla que para desestresar a las familias y por el propio bienestar de los niños puedan sacarse a pasear», ha dicho en una entrevista en Aragón Televisión.

Para el presidente aragonés, se le está prestando muy poca atención a la población infantil «en todos los terrenos». «La enseñanza telemática puede ser muy eficaz pero para que lo sea del todo tenemos que evitar que la brecha digital que todavía se producen entre unas familias españolas y otras no afecte en absoluto a los niños que no tengan router, ordenador y demás. Desde DGA se está trabajando para ir dotando a esas familias que no tienen medios tecnológicos», ha adelantado.