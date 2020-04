Lambán pide disculpas por los errores cometidos y llama a elaborar un plan de recuperación

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, durante su comparecencia en la primera sesión plenaria celebrada este miércoles en las Cortes de Aragón desde la declaración del estado de alarma, ha insistido en que, de cara al futuro, “la investigación deberá concitar más atención y cuidado”, no solo desde el Gobierno de España, sino también “desde la comunidad internacional”, y ha asegurado que “la unidad, la coordinación y la cooperación son necesarias para salir airosos” de la crisis del Covid-19. Además se ha disculpado por los errores cometidos durante la crisis sanitaria.

La jornada ha comenzado con un minuto de silencio en recuerdo de todas las víctimas de coronavirus y, especialmente, del primer médico de Atención Primaria fallecido en la Comunidad, José Luis San Martín. A continuación, el presidente el Ejecutivo ha resumido las reuniones y actuaciones llevadas a cabo desde los distintos departamentos del Gobierno y ha “suscrito cada una de las palabras pronunciadas por los consejeros” en las comisiones informativas desarrolladas en sede parlamentaria.

Por último, Lambán ha reconocido que, desde el Gobierno, se “ha incurrido a veces en una improvisación imposible de soslayar” y, en ese sentido, ha solicitado las disculpas de los parlamentarios. Tal y como ha explicado, “la gestión de la crisis sanitaria está más o menos encauzada” y “tenemos acopio de materiales”.

Por ello, el presidente ha convocado el próximo viernes a los ayuntamientos, agentes sociales y portavoces parlamentarios para “tener una primera toma de contacto de cara a poner en marcha el Plan Aragonés de Recuperación Social y Económica”, al tiempo que ha recordado que “ya no está en juego el éxito o el fracaso de los programas políticos, sino el sistema y el mundo del que tan satisfechos nos sentíamos hace unos meses”.

El portavoz socialista, Vicente Guillén, ha tachado a la pandemia de “cisne negro” y ha reconocido “a todas las fuerzas políticas de este parlamento la lealtad que han tenido con el Gobierno de Aragón”, así como “el buen hacer del presidente Lambán y de su equipo”.

En representación del PP, su portavoz, Luis María Beamonte, ha declarado que “el PP seguirá siendo leal con el Gobierno para afrontar la crisis sanitaria”, pero ha destacado que “la lealtad es un camino de ida y vuelta y, cuando es sincera, no debe aflorar una piel tan sensible que no admita críticas”.

La voz de Ciudadanos la ha puesto Daniel Pérez, quien ha recalcado que “lo que debe primar ahora es la sensatez, la moderación a la hora de plantear acciones y, sobre todo, la búsqueda del consenso”. Desde Podemos, Nacho Escartín ha expuesto que “estamos en un sistema muy cortoplacista” y “nos falta una gobernanza global mucho más certera en los diagnósticos y ayudas económicas urgentes para quien más las necesita”.

Por su parte, la diputada de CHA Carmen Martínez ha manifestado que, desde su grupo parlamentario estarán “en la unidad de la acción política”, pero no se pondrán “al lado de aquellas políticas que lo único que pretenden es mirar a sus siglas y no a la ciudadanía”. Desde Vox ha intervenido el parlamentario Santiago Morón, quien ha asegurado que “las cifras reales de contagios han sido muy superiores a las declaradas” y ha afirmado que “solo conociendo la verdad, aprenderemos de nuestros errores”.

Por parte del PAR, el diputado Jesús Guerrero ha sentenciado que “necesitamos altura de miras y cohesión en una situación que es excepcional y que requerirá medidas extraordinarias que tenemos que hacer entre todos”.

En última instancia, desde IU, Álvaro Sanz ha asegurado que “hoy en día la sociedad ya no es más o menos adelantada a tenor de su PIB, sino de su capacidad para hacer que todos los que la componen se sientan seguros”.