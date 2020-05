Lambán: «Sería injusto que el Aragón más despoblado tuviera que esperar a Zaragoza en la desescalada»

Con una dualidad como la que presenta Aragón, «sería injusto que las zonas más deprimidas demográficamente deban esperar a Zaragoza pudiendo reactivar su vuelta a la normalidad antes». Así ha expresado a los medios su propuesta el presidente de Aragón, Javier Lambán, tras la octava conferencia de presidentes en la crisis del coronavirus. Ha defendido que la desescalada se realice por zonas básicas de salud y no por provincias tal y como está planteado en la actualidad. «Estoy convencido de que la gran mayoría de municipios aragoneses podrían pasar el próximo 11 de mayo a la fase 2«, ha apuntado. Para Lambán, «si la baja densidad de población es un problema para lo malo, en lo bueno debería ser una oportunidad«.

No obstante, la última palabra a las propuestas que se trasladarán a lo largo de la semana, la tiene el Gobierno de España a través del Ministerio de Sanidad. «Se ha establecido un sistema de co-gobernabilidad entre comunidades y Gobierno para plantear las propuestas y cuestiones y ahí es donde nosotros planteamos las nuestras. El Gobierno tendrá la última palabra y nos parece lo adecuado«, ha añadido.

Sectores en los que reactivar la economía

Desde Aragón se ha propuesto que se reactiven sectores como la construcción eliminando la suspensión de licitaciones e impulsando la rehabilitación de viviendas. Ha solicitado «claridad» para el nuevo horizonte de apertura al que se enfrenta la hostelería e insistido en la ampliación de los ERTEs. En cuanto al turismo, el de interior «podría reactivarse ya». Para Lambán «no hay mayor inconveniente en que una familia que vive junta se traslade a una casa rural». Ha solicitado claridad y un plan también para el sector de la Cultura que «con un 30% de aforo lo tiene muy complicado». Para la temporada de la recogida la fruta ha insistido en la necesidad de flexibilizar la movilidad de trabajadores.

Acerca de la financiación y los 16.000 millones para las autonomías que anunció este sábado el presidente Pedro Sánchez, el presidente aragonés considera que «dado el destrozo de esta crisis» deberán ser los primeros. «Lo valoro de forma muy positiva pero tienen que venir más fondos y con un reparto que no se realice por población sino atendiendo a lo que cuesta mantener los servicios». Lambán ha avisado de que no garantiza que cumpla el objetivo de déficit del 0,2%. «No estoy dispuesto a recortar en Sanidad, servicios sociales o Educación, así que, si no se me da más margen, no lo cumpliré. Este tema deberá debatirse en el Consejo de Política Fiscal y Financiera», ha dicho. Ha emplazado a aguardar a este martes cuando las consejerías de Hacienda de las comunidades se reunirán con el ministerio.

Ha denunciado que los créditos ICO «no están funcionando a la perfección ya que los bancos, los mismos que tuvimos que rescatar de una crisis que ellos mismos generaron, no están siendo colaborativos». Desde Aragón se ha planteado a Sánchez que se empleen las entidades financieras autonómicas públicas como Sodivar o Avalia. «No son préstamos grandes y creo que serían garantía de que lleguen a autónomos y pymes», ha añadido.

Lambá ha mostrado su apoyo a la prórroga del estado de alarma. «Ha sido gravoso para el ciudadano pero es necesario para controlar la situación, evitar excesos e incluso para mantener ERTEs», ha dicho. Ha celebrado los últimos datos en los que, por primera vez desde mediados de marzo, Aragón no registra un fallecido ni un ingreso en UCI y en España se han dado los más bajos desde el inicio de la pandemia. «Alegría y alivio con contención porque quien crea que no habrá más muertos, lamentablemente está equivocado», ha concluido.