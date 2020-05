Las empresas de turismo activo del Matarraña asumen que hasta que no se permita el movimiento de turistas entre distintas provincias no podrán retomar su actividad. El grueso de los clientes con los que trabajan se encuentra en Barcelona, Tarragona, Zaragoza y Castellón así como en otras comunicades autónomas. Es el caso de Turismo Matarraña, que no ve viable poder abrir antes de finales de junio y mientras tanto esperan que se especifique detalladamente cómo podrán trabajar. «Seguimos a la espectativa de cómo podremos trabajar ya que todavía no está muy claro», explicó Luis Serrat, gerente de Turismo Matarraña S.L.



Un escenario muy parecido es el que baticina Javier Arias, de Matarraña Aventura. Establecidos en Cretas, coinciden en que hasta que no estén autorizados los desplazamientos interprovinciales no podrán retomar la actividad habitual. Durante todas estas semanas han aprovechado para renovar la web. Además ofrecerán un servicio de alquiler de bici con GPS. «Creemos que puede haber personas que no puedan costearse un guía pero quiera llevar a cabo alguna ruta, así que nos parece una buena alternativa», explicó el empresario Javier Arias.