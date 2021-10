Laura Aparicio concluye segunda en la categoría de Clásicos en Calafat

La piloto Laura Aparicio finalizó en segunda posición de la categoría de Clásicos la prueba disputada este sábado en el circuito de Calafat. «Muy satisfecha», se mostró la alcañizana tras la intensa jornada, en la que tan solo Ander Gamon pudo ser más rápido. «Me ha gustado mucho el trazado de Calafat. Es un circuito muy ratonero, es decir, con muchas curvas, y técnico, en el que he sacado el mayor rendimiento al coche y he ido bajando tiempos en cada tanda», explicó Aparicio. Era la primera vez que la piloto rodaba en este circuito con su BMW 318 IS.

«Salimos de esta prueba con el coche entero y con buenos puntos de cara a las dos ultimas carreras que nos quedan», añadió. La siguiente cita, penúltima del campeonato, será en el Circuito de Navarra el sábado 9 de noviembre. Tras esto, Aparicio concluirá la temporada en casa, en Motorland, donde dará lo mejor de sí misma. «¡Iremos a por todas!», añadió.