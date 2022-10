Laura Aparicio se despide de los FIA Motorsport Games con un sabor agridulce

La piloto alcañizana Laura Aparicio se despidió este viernes de los FIA Motorsport Games, las olimpiadas de los deportes de motor que se están disputando en Francia, después de no poder superar la segunda sesión de la competición de Slalom Eléctrico. Lastrado por las penalizaciones, el equipo español terminó en última posición.

Aparicio, que representaba en esta modalidad al combinado nacional junto a Miguel García, se quedó sin posibilidades de avanzar a las rondas posteriores debido a la sucesión de penalizaciones que acumuló su compañero. Finalmente, la dupla española terminó en última posición con un tiempo de 8:44. La sanción supuso casi la mitad de ese tiempo. “Vuelvo a casa con un sabor agridulce. Teníamos posibilidades de luchar por el top-10. Me quedo con el ambiente que he vivido en la selección, que ha sido una piña, y con los deportistas que he conocido estos días de los que se aprende solo con observarlos. Ahora toca seguir trabajando para tener más oportunidades en el futuro”, explicó la protagonista.

La piloto de Alcañiz llegaba a Marsella con “una gran ilusión y una gran incertidumbre” a la que ha sido su primera participación como internacional. Allí, en el circuito galo de Paul Ricard, Aparicio se topaba con una modalidad en la que suele manejarse bien pero con un condicionante: el coche con el que competía era eléctrico. “Los días previos he tenido que probar porque las características de conducción en eléctrico son muy diferentes a los coches de gasolina. Por ejemplo, cambia la frenada porque ni siquiera hay marchas”, subrayó la piloto.

A falta de un par de jornadas, España se mantiene entre los mejores colocados en el medallero y cuenta con serias opciones de ser la vencedora final entre los 72 países participantes.