Laura Piazuelo: «Los enfermos de Alagille queremos pedir al Congreso de los Diputados una vida digna»

¿Cómo es vivir con el Síndrome de Alagille?

Es algo con lo que he aprendido a vivir desde que nací, hace 30 años. En aquel entonces los médicos no conocían esta enfermedad y me dieron un año de vida por las complicaciones que veían en mi organismo. No fue hasta los 3 años de edad cuando recibí mi diagnóstico y pusieron nombre a lo que me pasaba. Llevo una vida normal pero con una serie de complicaciones.