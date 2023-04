Usted ya se ha dado de baja de Ciudadanos. Sus duras críticas a su ex formación son del ámbito público desde hace mucho tiempo. ¿Fue la designación de Carlos Ortas lo que rebasó el vaso?

No, pero la designación de Carlos Ortas es algo que no se ha hecho bien. El partido tiene unos estatutos donde a partir de 200 afiliados hay que hacer primarias, tanto para el Ayuntamiento de Zaragoza como para el candidato a las Cortes de Aragón. Se han saltados esos estatutos. Crearon una gestora para unir y para tocar el balance que había dentro de Aragón y cómo podía desarrollarse de cara a un futuro esas candidaturas y la verdad es que también todo saltó por los aires. El problema es cuando un partido que se supone el partido de la libertad no cumple con sus normas y la verdad deja de ser un partido de la libertad. Yo llevo bastante tiempo con malestar con determinadas actitudes sobre todo con el tema de la Ley de Bienestar animal y sobre todo esa excesiva dependencia de Madrid. Que en Madrid siempre nos tengan que decir lo que tenemos que hacer cuando lo más parecido que han visto a una oveja son las chuletas del Mercadona, pues la verdad que eso es muy triste.

¿Ha intentado en algún momento reconducir la situación con su antigua formación? ¿Qué ha fallado?

Sí que hemos hablado. La gestora en un primer momento me dijo que se iba a contar conmigo. Llegamos a tener un crecimiento muy importante. Hubo 1.370 afiliados en Aragón, yo fui secretario de Organización. Subimos como la espuma. Pero la verdad que esta última época ha dejado muchísimo que desear. La libertad está muy cara en política, pero para mí eso es indiscutible.

Usted es uno de los fundadores de Ciudadanos en Teruel, de los 50 primeros de Aragón, ha dicho públicamente que su salida ha sido «un trago muy duro». ¿Cómo lo lleva?

Es una pregunta muy buena. Para mí es una situación de congoja total. Yo he hecho muchos kilómetros, yo me lo creía de verdad. Han pasado muchas cosas. Es algo que lo llevaré siempre en mi cabeza. Ha sido posiblemente una de las tres desilusiones más grandes de mi vida y lo he pasado mal. En el fondo aquí me queda un poso. Ha sido un golpe muy grande y lo he sentido mucho. Pero la vida sigue. Ciudadanos ha sido mi casa, pero antes de eso mi casa es el servicio público. Dejaré la vicepresidencia de las Cortes, pero no dejaré mi acta.

Decían en la rueda de prensa que la creación de la Plataforma Liberal Aragonesa fue «espontánea» ¿De verdad fue así teniendo en cuenta que lleva años discrepando con su ex partido?

Fue así. Realmente se hicieron todas las designaciones cuando en Ciudadanos se nos dijo ‘esto es lo que hay’. Un montón de gente que ahora estamos en la Plataforma sentimos que nos quedamos huérfanos. Yo me quedé muy hecho polvo. Pensaba que el partido iba a recomponerse en ese aspecto liberal, que iba a contar con la militancia de abajo arriba. Lo peor de todo es que se nos ha engañado. Dijeron que no se iban a poder hacer primarias porque podrían estar viciadas por la corriente de ‘Somos’ y luego resulta que designan a su número dos. A Carlos Ortas le deseo lo mejor, no tengo nada en contra de él.

¿Cómo surgió la integración en las listas del PAR?

La Plataforma surge por medio de Miguel Polo, que fue secretario de Organización mío en la provincia de Zaragoza. Todo empezó por el descontento. Yo les dije que me había llamado muchas veces Alberto Izquierdo, que quería una unión. Yo siempre he sido partidario de una unión del PAR con Ciudadanos, quedando bien claro el espacio liberal y el espacio aragonesista. Hemos sabido desde un principio que si nos integrábamos teníamos que ir como independientes. Alberto Izquierdo y el presidente Sánchez-Garnica me dijeron que adelante.

Para que quede claro, ¿Alberto Izquierdo dio el primer paso?

Sí, tengo que reconocerlo. Fue el primero que me llamó. Me dijo que teníamos la casa abierta. Él es como yo, una persona que ha luchado por el mundo rural en la provincia de Teruel y que se ha dejado la piel por los pueblos. Para mí es un referente.

¿Usted se habría ido a casa si no se concretaba esta alianza?

Sí. Yo soy personal laboral fijo de la Diputación de Teruel. Hubiera vuelto a mi plaza. Me hubiera dolido porque llevo ocho años de aprendizaje y de recorrerme Aragón. Yo he estado en el 80% de Aragón y conozco a más del 60% de los agricultores y ganaderos de la Comunidad. Habría sido una pena que teniendo ese bagaje y conociendo sus problemas, me hubiese ido a casa. Nada puede ser más bonito que el servicio público. La política es para trabajar por la gente, no trabajar para uno mismo. Eso es impagable.

¿Qué es liberales?

Para mí ser liberal es libertad. El PAR se siente muy cómodo en ese liberalismo. En cambio, la señora Ayuso del Partido Popular, siempre dice ‘Viva la libertad’, pero resulta que está en un partido conservador. Cuesta un poco tener claro determinadas aperturas de la nueva situación política que tenemos. Nuestro liberalismo, es más bien progresista, creemos en la libertad, en el libre comercio, pero también en que el Estado tiene que contar con esa porción para poder proteger los servicios sociales. Eso es fundamental. El liberalismo puro, duro y atroz, es muy cruel con el débil. Queremos proteger a las personas con más problemas sociales, junto con el mundo rural.

¿Es verdad que defendía una coalición entre Ciudadanos y el PAR, si su ex partido le hubiera apoyado?

Sí, yo era el primero que abogué por ella, sin tener órganos de dirección. A mí me preguntó la gestora. Me consta que el antiguo coordinador de Aragón, Daniel Pérez, también tuvo acercamientos con la dirección del PAR.

¿Qué impacto cree que su cambio puede tener ante la gente?, ¿qué le respondería a los que piensan que simplemente intenta mantenerse en las instituciones?

Puede ser que se piense, yo he dado las explicaciones oportunas. A mí me gusta la política porque veo que puedo ser útil. Ya lo he dicho, tengo un puesto al que puedo volver en mi trabajo. Pero sí que es cierto que cuando uno se ve útil, cuesta dejarlo. Yo no he tenido ofertas de grandes partidos. He tenido la oferta del PAR que me ha parecido atractiva y pienso que las personas que a día de hoy conforman el Partido Aragonés son más afines a mí, como puede ser Alberto Izquierdo. Me da esa seguridad de que se va a trabajar por el mundo rural. Lucha por lo mismo que yo, aunque a lo mejor sea más aragonesista que liberal. A mí no me da vergüenza decir ‘Viva Aragón’. Un aragonés que diga que no se siente aragonés no tiene sangre en las venas. Y desde luego tampoco me da vergüenza decir ‘Viva España’, aunque algunos me llamen fascista. En el anagrama de la Plataforma llevamos la bandera de España y la de Europa.

¿Cómo va a sortear las diferencias de base que tiene el Partido Aragonés con Ciudadanos, formación de la que usted formó parte? Cs siempre fue un partido centralista y el PAR es el partido de las comarcas. Tampoco faltaron sus críticas al PAR acusándole de «actitudes clientelares»

Es cierto. Yo he criticado al PAR y determinadas actuaciones, ahí está la hemeroteca, no me escondo. El PAR ha pegado un cambio radical y ha sufrido una sangría. Las personas que se han quedado lo han visto y han dicho que esos comportamientos no se van a volver a repetir. Respecto a diferencias de base, yo he visto a Alberto Izquierdo apoyar un proyecto aragonesista, pero para el crecimiento de España ¡eh!. Aquí Aragón sin España no es nada y Aragón es una pieza muy importante de España, el 10% del territorio y el 3,5% de la población. Somos conjugables completamente. En un espacio donde tú no te radicalizas puedes llegar a entendimientos. Yo podría llegar a un espacio de entendimiento con el Partido Popular mañana y con el Partido Socialista también. Con Podemos tendría que cambiar muchísimo la cosa. En mi vida está prohibido prohibir.

¿Cómo quiere afrontar este nuevo reto dentro del PAR con la Plataforma Liberal Aragonesa? Hablaba de un partido del «medio rural». ¿En qué líneas va a trabajar en este sentido?

En que seamos creíbles. El PAR tiene que llegar a Zaragoza y unir el mundo rural con la ciudad. Hay mucho desapego en las grandes ciudades. Zaragoza es una gran ciudad, pero la mitad de la población proviene de los pueblos. Yo me siento mucho más cómodo que en una macro urbe. Esta etapa la planteo como muy ilusionante y desde luego desde esa defensa del mundo rural. Mis premisas son la libertad y el mundo rural que es la base fundamental de mi vida y puedo aportar en ello. Quero que en Aragón haya un gobierno lógico.

Se ha confirmado su candidatura por la alcaldía de Alcañiz, así como su puesto de salida para el parlamento aragonés por Zaragoza. Es sin duda una alianza inédita. ¿Cómo la va a compaginar?

Nos guste o no nos guste en Zaragoza es donde se toman las decisiones. Yo he llegado a todo en mi vida con voluntad y con ganas de trabajar. Mi sueño, y creo que esta vez sí que lo he conseguido, es que va a haber un partido del mundo rural que une a la ciudad con el campo. Conozco muy bien la provincia de Zaragoza, me he pegado mucho tiempo recorriendo los pueblos y conozco a muchos ganaderos y muchos agricultores. Desde luego hace falta que haya un partido del mundo rural y que se luche por el mundo rural. A día de hoy está con un problema tremendo y muy defenestrado. Todo en esta vida es voluntad.

La plataforma cuenta con unos 100 integrantes, la mayoría ex de Ciudadanos ¿Puede darnos algunos nombres relevantes? El mismo Ramón Fuertes, dejará la formación en mayo, le dio a ‘me gusta’ a la publicación en Facebook de su nueva alianza con el PAR. ..

No puedo decirte nada de Ramón Fuertes, porque tampoco me ha dicho nada. Me ha dicho que va a esperar. Me ha llamado para felicitarme. En la plataforma está Javier Zárate, Miguel Polo, el alma mater de esta Plataforma, Beatriz García que es la presidenta… Llevamos bastante gente que espero triplicar. Hay muchas personas que son cargos públicos, que primero lo quieren dejar y luego incorporarse a la plataforma como apoyo.

Se han confeccionado ya 20 listas para Zaragoza y Teruel...

Hay pueblos en los que candidatos que pertenecen a Ciudadanos y otros que pertenecen al PAR van a hacer listas conjuntas, que esas no están contadas. Hay personas que estamos esperando que nos lo confirmen y otras que están intentando agruparse para poder ir como independientes a la Plataforma Liberal. Dentro de Ciudadanos ha habido gente de’ Somos’ que se ha visto traicionada con la designación a dedo de Carlos Ortas, que esperamos que se incorpore.

Ha dicho que Alcañiz es «su pueblo de adopción», ¿qué líneas de actuación se marca?

Yo me presento muy ilusionado en Alcañiz, conozco el pueblo perfectamente, conozco prácticamente al 80% de Alcañiz. Para mí es un reto. Creo que en Alcañiz hace falta un partido de medio rural y un partido liberal. No puedo llegar a la Plaza de España un domingo por la mañana y que no haya nadie. Hace falta un plan estratégico de turismo importantísimo con colaboración público-privada. También hay que hacer un plan dentro del Ayuntamiento frente a la burocracia y la eternización de los papeles. Hay que limpiar el río Guadalope, arreglar los más de 1.000 km de caminos que están destrozados y, por supuesto, fomentar los regadíos. Alcañiz necesita un político que esté a pie de calle de la gente, por si le hace falta una farola, hay un bache en la calle, se le rompe la escalera del portal…, además de su Hospital y sus grandes obras.

¿Cómo ve el potencial de Motorland?

Es el mayor tesoro del Bajo Aragón. Tiene que tener ayudas públicas y tenemos que conseguir que la empresa privada venga a Motorland. Hay que incentivar a la Michelin, a pequeños accionistas, a Ibercaja, a Caja Rural, a quien sea…Motorland es el todo, pero hay que darle más vida, al igual que apoyar más TechnoPark. Hay que ir hasta China si hace falta.

¿Cómo ve a sus contrincantes?

Personalmente me llevo bien con todos. Aquí no es un tema de candidatos, es un tema de equipos. Yo me siento orgulloso del equipo que he hecho. Prácticamente tengo la lista terminada. Todos con una ilusión como nunca había visto. He hecho la lista en 10 días.

¿Cree que la sociedad puede digerir todas las escisiones del centro a menos de dos meses de las elecciones?