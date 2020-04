Lidia Ralfas: «Hay que ser positivos y aprovechar el tiempo en casa realizando actividades que disfrutamos»

¿Qué tal estás?, ¿Cómo llevas el confinamiento?

Te encargas de coordinar el nuevo servicio de atención de ASADICC.

¿Quiénes pueden acceder a este servicio?

¿Qué circunstancias tienen las personas que han llamado hasta el momento?

¿Algún caso en concreto curioso?

Nos ha llamado la atención que las personas que más necesitan este soporte no son las que están solas, sino las que viven en familia o con pareja. Necesitan el servicio para ‘desahogarse’, para compartir miedos y preocupaciones. Es común encontrar ahora en todo el mundo esa sensación de incertidumbre y de pérdida de control y de libertad. Creemos que este servicio telefónico es una buena vía para hablar de esos temas. Esa sensación de miedo hay que normalizarla y compartirla con los demás.

Esto es algo que comparte toda la población, no solo la de riesgo.

Así es. Está claro que las personas con discapacidad o mayores que viven solos tienen más miedo por la situación que estamos viviendo, pero todos en mayor o menor medida lo tenemos. Desde los más pequeños de la casa a los más ancianos, esos trabajadores que no están acostumbrados a teletrabajar… todos tienen sus preocupaciones y su miedo por esta situación que no se puede controlar. Y es algo normal. No todos tenemos esos recursos para adaptarnos a la situación, por eso es bueno que si lo consideran necesario, nos llamen. El teléfono es 647 293 264