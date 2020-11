«Llevo 35 años pagando el alquiler y, ahora, por cuatro meses, me quieren desahuciar del bar»

José Manuel Sigler cumpliría 35 años al frente del pub Crack de Andorra este mes de diciembre, pero la crisis derivada del covid-19 para el sector de la hostelería le ha puesto entre las cuerdas. El pasado 4 de noviembre recibió una notificación de desahucio por impagos del local en el que está ubicado su negocio. Dejó de pagar abril y mayo -meses en los que estuvo cerrado el local por el estado de alarma- y ahora no ha podido asumir octubre y noviembre. Incluido el IVA, paga un alquiler mensual por el local de unos 750 euros. Tiene 10 días para pagar.

El andorrano asumió el cierre en marzo para cumplir con el estado de alarma: regresó a final de mayo y en julio volvió a cerrar unos días al registrarse un positivo entre sus clientes. Presta servicio en sólo cuatro mesas exteriores -puesto que el Ayuntamiento de Andorra le denegó la solicitud ya en junio ampliar su terraza- y mantiene a un trabajador. «Eso sin contar que vivíamos de la noche y ahora tenemos que cerrar a las ocho. Además, el confinamiento perimetral de Andorra en septiembre también nos hizo mucho daño con restricciones en los horarios. Y a esto le sumas un año sin Semana Santa, sin fiestas…», explica.

Lamenta el «abandono» que está sufriendo la hostelería por parte de las administraciones. De los planes del Gobierno de Aragón, todavía no han recibido «ni un euro». Además, a él también le denegaron la ayuda de 500 euros del Ayuntamiento de Andorra. «La pedí para que se la pagaran al propietario del local, ya que yo no podía pagarle, pero no me la concedieron porque debía una tasa municipal de 14 euros de pintura de la fachada que ni recordaba…», explica.

La situación estaba siendo «insostenible» y ya tuvo que despedir a dos trabajadores -en temporada alta estaban cuatro en plantilla-. Ahora se suma la denuncia del propietario del local, con quien reconoce tener poco «feeling». «Ya intentó que me marchara hace más de 30 años y no pudo y ahora es lo que busca», detalla.

Denuncia también que la justicia no le de ninguna opción y que sea todo «tan rápido». «Puedo demostrar que llevo 35 años pagando el alquiler y ahora, por cuatro meses en los que apenas he podido trabajar, me quieren echar», dice casi sin poder terminar la frase. Su abogado le ha recomendado que pague la deuda antes del plazo para evitar el desahucio.