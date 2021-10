Las lluvias y heladas merman las cosechas del melocotón

En algunas de las 14 empresas certificadas de la D.O. de Melocotón de Calanda registran una producción muy similar a la del año pasado, mientras que en las zonas más castigadas por las tormentas se estima que la campaña será entre un 20 y un 30% menor respecto al año pasado, en los que se alcanzaron los 4,5 millones de melocotón certificado. «El año pasado fue un buen año de climatología, hubo lluvias algún día pero no afectaron, esa ha sido la diferencia respecto a este año». Sobre la venta se mantienen las cifras a nivel nacional e internacional, «en el futuro queremos iniciar nuevas campañas para intentar llegar a sitos donde todavía no nos conocen».