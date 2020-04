Lola Oriol: «Hay que acompañar al alumnado y las familias. El Gloria Fuertes lo ha hecho siempre, y lo va a seguir haciendo»

¿Cómo estáis?

La situación es complicada, pero tratáis de manteneros positivos…

¿Cómo se encuentran?

No obstante estáis en contacto con las familias...

Hay una vía de comunicación directa entre las doce tutoras del centro con la ayuda de los profesionales, especialistas, los auxiliares del aula y de toda plantilla. Cada uno desde su campo está impulsando que el tiempo pase más rápido y que la pérdida de no estar en clase sea menor. Hay un contacto directo y diario a través del correo electrónico y luego desde el equipo directivo llamamos semanalmente a todas las familias del centro para ver cómo se encuentran, si tienen necesidad de alguna orientación, de algún papel, algún informe… cualquier cosa que me puedan plantear y que podamos desde el centro solucionar o encauzar. Creemos que tiene que haber esa labor de acompañamiento. Al final los profesionales, el alumnado sobre todo, y sus familias llevamos confinados más de un mes. Cada uno tenemos nuestra situación personal, laboral, familiar, de tristeza, de ver cada día lo que está ocurriendo en España… Hay que acompañarnos, el Gloria Fuertes lo ha hecho siempre y lo va a seguir haciendo.

Las personas con discapacidad pueden salir de sus casas para dar un paseo, ¿ha habido algún problema a este respecto?

Sí, hemos tenido varios casos en el colegio y me consta que está ocurriendo en varias partes de Aragón y en todo el país. Lo recoge el BOE, se recoge en los Decretos que el Gobierno ha tenido en cuenta en excepcionalidades que son necesarias. Lo dije una vez y lo vuelvo a repetir: Ninguna familia de mi centro y ningún padre o madre de un alumno con discapacidad intelectual o de un usuario de un centro ocupacional o de una persona con discapacidad expone a su hijo o hija al exterior, a un virus que sabemos que está en el ambiente y que es muy contagioso, de una forma gratuita. Me ha costado convencer a algunas familias para que saquen a sus hijos y salgan con ellos de paseo un rato para que luego la convivencia, la ansiedad y el día a día fluyan de una forma más calmada y más tranquila. Pero ningún padre o madre se expone.

Es un poco sorprendente y no entiendo que a estas alturas de la historia de este país, en pleno siglo XXI, en el que hemos avanzado tanto en la inclusión, haya una parada a un alumno del centro y se entienda la discapacidad como una enfermedad. El alumnado del Colegio Gloria Fuertes y las personas con discapacidad intelectual, con trastorno del espectro autista, con problemas de conducta, con dificultad en su desarrollo, que requieran salir de casa no necesitan un papel del médico, basta con que lleven el certificado de minusvalía, porque no están enfermos, tienen una discapacidad de cualquier tipo que requiere unas medidas extraordinarias. Es lo mismo que va a ocurrir a partir del 27 de abril con los niños y niñas, pero en este caso es anterior.

Más nos deberíamos de fijar cada uno y cada una de cómo cuidamos al de al lado, de cómo empatizamos con el de al lado, que de vigilar si una familia necesita salir a la calle con un hijo o una hija, porque cuando lo hace es porque lo que necesita, y porque la ley lo ampara. Es triste que alguna familia me llame porque le han increpado al salir, o porque alguna persona de las fuerzas de orden público -que ya lo he trasladado a quien corresponde- ha invitado a una familia a que si su hijo está enfermo vayan a pedir un papel al médico. No tienen que ir al médico. La discapacidad no es una enfermedad. En este país hemos avanzado mucho para entender eso. La discapacidad es una condición de la persona y simplemente se requiere otro tipo de atención, igual que a nivel educativo en la escuela les estamos dando otro tipo de atención.