Lola Oriol: «Este premio es extensible a toda la escuela rural y a un tipo de inclusión real»

Enhorabuena por la medalla ¿Cómo recibe este máximo reconocimiento de la DPT?

¿Qué implica para el Gloria Fuertes?

A lo largo de los 41 años de nuestra historia hemos recibido a alumnado de más de 50 localidades. Es un reconocimiento, no solo al colegio y a todos sus que provienen de la provincia, sino también a la escuela rural que lucha por dar una educación de calidad. Los que trabajamos en ella reivindicamos cada día que es un gran laboratorio de la educación y de la enseñanza. Estamos súper contentos.

¿A qué cree que responde esta distinción?

Desde luego es un premio compartido. Es un premio a la trayectoria de una comunidad educativa. No podemos olvidar nunca que para que se construya el Gloria Fuertes y para que seamos lo que somos ahora, mucha gente ha trabajado en ello y mucha gente ha creído en ello. En primer lugar las familias han creído profundamente en la forma de hacer y entender la escuela y la atención al alumnado con discapacidad intelectual. Ellas forman parte de esa comunidad educativa . Los profesionales, el alumnado y toda la red de trabajo con la que colaboramos cada día estamos plenamente felices. No podría ser de otra forma.

¿Qué le han trasladado las familias después de darse a conocer la noticia?

¿Cómo define el trabajo que se realiza en el Gloria Fuertes, más allá de la educación?

¿Qué retos ha tenido que enfrentar usted como directora y el centro en general?

Si tuviese que hablar de uno complicado, ese ha sido la pandemia. Yo llevo 17 años en la gestión, 18 en el centro, y ese ha sido un momento crítico. No solo para nosotros, para todo el mundo. En el colegio se vivió de una forma bastante dura y lo tengo muy presente. Si hiciste una visión más global, otro de los retos fue que el colegio se pudiese construir al lado de un colegio de educación infantil y primaria. Eso supuso un antes y un después, una forma diferente de entender la educación especial. Supuso una lucha importante para la gente que apostó por eso. Seguramente fue el momento más duro en los inicios para la gente que empezó el proyecto. También seguimos peleando mucho para la inserción sociolaboral, como otro de los retos, aún vigentes.

Se refería a la ubicación espacial del colegio, ¿por qué supuso un antes y un después?

Porque la filosofía del centro es diferente. No es habitual que dos centros educativos como el Gloria Fuertes y el colegio Juan Ramón Alegre compartan el patio de recreo, las actividades deportivas, educativas, formativas y las reuniones de coordinación de los equipos directivos. No es habitual ni en el Estado español, ni en países de Europa. La ubicación espacial no es baladí, al contrario. El estar juntos, el compartir el recreo cada día, hace que la inclusión sea una realidad.