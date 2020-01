Los padres de Andorra estudian movilizarse por la falta de pediatra

El Centro de Salud de Andorra se vuelve a quedar sin pediatra con el inicio del nuevo año. El médico que ocupa esta plaza ha solicitado una excedencia a partir de enero aunque ya lleva varios meses, prácticamente desde que comenzó en la Villa Minera, enlazando permisos por cuestiones personales con vacaciones.

La falta de un especialista en niños no es una situación nueva en la Villa Minera y se lleva arrastrando desde hace más de tres años cuando se marchó la anterior titular. Desde entonces los pequeños andorranos no han sido atendidos por el mismo médico más de unos pocos meses seguidos.

«Había niños que con un mes de vida aún no los había visto el pediatra. A mi hijo, con dos años y cinco meses le han podido visitar seis médicos distintos», explica una madre.

Hay periodos en los que la plaza no ha estado ocupada y otros en los que ha pasado consulta un médico de Atención Primaria. En los periodos en los que la consulta ha estado cerrada por falta de personal se ha salvado la situación gracias al esfuerzo de los trabajadores del sector. Se cubría con los propios facultativos de Andorra o con un MAC, médicos que no tienen unas consultas de uno o varios pueblos estipuladas sino que van rotando cubriendo por su zona días libres o guardias. «Si los niños se ponen enfermos los tenemos que llevar a urgencias y los visita el médico de primaria que está de guardia», apunta una madre.

Los padres andorranos están barajando acciones de protesta cansados después de varios años con la misma situación y sin visos de solucionarse. A principios de 2019 ya presentaron alrededor de 300 quejas formales. La falta de un especialista no solo a afecta a la Villa Minera sino a toda la comarca. El Centro de Salud cuenta con más de 1.100 cartillas infantiles.

Desde el Ayuntamiento de Andorra manifiestan su malestar. «Andorra es un municipio con un gran número de niños y tiene que contar con pediatra. Exigiremos y pelearemos para que así sea«, señaló el alcalde de Andorra, Antonio Amador.

Problemas incluso en Zaragoza

La falta de pediatras es uno de los principales problemas de la Sanidad en Aragón ya que no hay especialistas en bolsa y ya se producen problemas de cobertura incluso en centros de salud de la ciudad de Zaragoza. Al déficit de facultativos de pediatría se le suma que la plaza de Andorra no está catalogada como «de difícil cobertura» por el Salud por lo que no se beneficia de incentivos económicos o más puntos en bolsa, entre otros.

A ello se le suma que el pediatra en excedencia es el propietario de la plaza por lo que a la persona que podría ocuparla tampoco se le garantiza una estabilidad laboral.

La dirección de Primaria del sector sanitario de Alcañiz está buscando un sustituto para la Villa Minera pero aún no ha conseguido cubrir la plaza. En caso de no encontrarlo, se podría volver al sistema anterior mientras se cubre la plaza. Esta solución pasaría porque a los niños los visitaran los médicos de primaria del Centro de Salud o consultorio de referencia y las conocidas como revisiones del niño sano las realizarían otros pediatras de Alcañiz, Híjar y Alcorisa, que se desplazarían hasta Andorra por las tardes fuera de su horario laboral.

El Justicia intentó mediar

Cabe recordar que incluso el Justicia de Aragón pidió al Gobierno de Aragón la colaboración entre los sectores sanitarios de Zaragoza y los periféricos, recogida en el plan de incentivos, para cubrir a corto plazo destinos de difícil cobertura como el de Andorra. También que a largo se valore la posibilidad de ampliar la oferta formativa de plazas MIR en esta especialidad.