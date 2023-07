Luís Lasmarías: «Necesitamos más apoyo, no tenemos aguacil y si se funde una farola la cambia el alcalde»

En Torre de Arcas cuesta que alguien de el paso para ser alcalde ¿Cómo fue en su caso?

Siempre había estado vinculado a la política y tenía ese gusanillo dentro. Estuve ya en 2015 en las listas del Partido Socialista por la candidatura de Alcañiz y por solo 60 votos no salí concejal. Siempre he tenido esa inquietud de poder ayudar a la gente. Tengo un gran vínculo y afecto por Torre de Arcas ya que aquí he pasado muchos veranos y toda mi familia materna es de aquí. Mi madre siempre me cuenta que con solo 5 años un verano cogí un gran berrinche porque mi hermana mayor se vino al pueblo con mi abuelo y yo en principio no tenía que ir. Pero al final accedieron a que viniese y desde entonces mi vínculo con el pueblo es total. Siento realmente una gran ilusión por ser el alcalde de Torre de Arcas. Le dedico ya 3 horas al día. Creo que debería de haber un mayor apoyo a los alcaldes de los municipios pequeños.

¿Qué le decían sus allegados?

Hay amigos que me dicen que estoy loco, pero la mayoría me dicen que lo haré muy bien. Mi familia y mi pareja me apoyan al 100%. Tenemos muchos retos por delante. Somos de los pocos pueblos que no tenemos alguacil. Así que como principal reto será tener como mínimo un trabajador. Aquí se funde una bombilla en una farola pública y tiene que ser un concejal o alcalde el que la cambie. Seguramente vamos a tener que hacer esas cosas porque para eso nos hemos metido también, pero creo que no es justo y que el pueblo se merece contar con un trabajador. Tenemos muchos retos como adquirir una casa para que pueda asentarse una familia, atraer población; rehabilitar el puente medieval; abrir el hostal… muchas cosas y la principal creo que sería rehabilitar la ermita de San Bernardo.

¿Que aficiones tiene?

Me apasiona viajar, aunque sé que ahora como alcalde no me lo voy a poder permitir tanto. Me gustan mucho también los animales, tengo dos podencas que son una maravilla y que adopté en la protectora de Alcañiz. Me encanta el fútbol y soy un gran aficionado al Real Zaragoza

Acostumbrado a sufrir entonces...

Muchísimo. He vivido los descensos como algo dramático. Esa afición me viene por mi padre con el cual íbamos a ver los partidos a la Peña Zaragocista de Alcañiz de la que fui socio. Cuando mi padre falleció dejé ya de ir a la peña, pero sigo viendo y sufriendo los partidos del Real Zaragoza. Pero este año estoy ilusionado que están conformando un proyecto que me parece bastante bueno ¡A ver si subimos a primera!

¿Alguna anécdota de cuando veraneaba aquí?

Me gusta mucho disfrutar de unas cervezas con los amigos y aquí en Torre de Arcas estar junto al resto de integrantes de la Peña Los Trons. Como anécdota comentar que fui el piscinero de aquí, así que ya todos me conocían. Me gusta el trato con la gente, intento ser siempre muy afable y me dicen que soy dicharachero. Quizá por ello ya me conocían aquí en el pueblo.

Ha contribuido a visibilizar la realidad LGTBIQ en el territorio. Se habla del medio urbano ¿Cree que la situación está normalizada en el medio rural?

Yo diría que al 50%. Hay mucha gente del colectivo que vive aquí y que su vida continúa siendo complicada. Pero también he de decir que yo jamás he visto nada negativo hacia mi y hacia mi orientación sexual. He sido siempre uno más y todo el mundo me aprecia. De hecho la primera vez que vine con mi pareja aquí a Torre de Arcas lo aceptaron como uno más. Creo que mientras no haya políticas de partidos que en este caso sean contrarias a la homofobia, no se retrocederá. Y mientras se avance en garantizar y proteger derechos pues iremos a mejor.

El Matarraña que tiene mucho turismo ¿Crees que tendría algo más que decir al respecto?

Se podría plantear. Si existen asociaciones a las cuales les pueda interesar se podría llevar a cabo algún tipo de jornada. Instalaciones, plazas hosteleras y equipamientos tenemos para hacer actividades de este y de cualquier tipo. En cuanto al turismo sí que creo que el turismo LGTBIQ mueve mucha economía y podría ser interesante que nos conociesen. Tenemos unos paisajes y una tranquilidad que invitan a venir aquí.

¿Cuál es su lugar preferido de Torre de Arcas?