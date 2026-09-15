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15 SEP 2026|

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Luz verde del INAGA a la planta que reciclará 300 toneladas de placas fotovoltaicas al año desde Andorra

El Centro Europeo de Reciclaje Fotovoltaico obtiene la autorización ambiental favorable para su futuro proyecto para la Villa Minera. Los promotores muestran su disposición para establecer futuras conexiones empresariales a raíz del Nudo Mudéjar

Imagen del Polígono La Estación de Andorra / L. Castel
Imagen del Polígono La Estación de Andorra / L. Castel

Camila Ortiz Tomaselli15 09 2026

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Andorra

ActualidadInfraestructuras

La planta que prevé reciclar 300 toneladas de placas solares al año desde Andorra ha conseguido un paso más en su tramitación. El Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA) ha otorgado la autorización ambiental favorable al proyecto, un trámite clave para su puesta en marcha. Aun quedan otros permisos que obtener, pero sus promotores, el Centro Europeo de Reciclaje Fotovoltaico, confirman que los plazos se están cumpliendo para que le proyecto esté funcionando el próximo año.

El proyecto se instalaría en una nave ya existente en el polígono La Estación de Andorra y serviría de nexo para otra planta con la que se quiere transformar 9.000 toneladas de paneles al año desde Albalate del Arzobispo. Este, además, podría desencadenar en nuevos proyectos y colaboraciones empresariales a raíz de la futura concesión de los 937 megavatios del Nudo Mudéjar.

Por el momento, la obtención de la autorización ambiental favorable confirma "la solidez del proyecto", tal y como defiende Jesús Alijarde, gerente de Centro Europeo de Reciclaje Fotovoltaico. "Está todo trabajado y diseñado para que tenga los máximos estándares ambientales. No es un final, pero es un avance significativo", concreta.

Concretamente, los promotores todavía necesitan el permiso de la planta para la gestión de residuos, así como la licencia de actividad por parte del Ayuntamiento. "En noviembre esperamos poder tener ya el visto bueno de las administraciones que nos quedan pendientes. Mantenemos muy buena relación con todos los organismos", concreta Alijarde.

La ubicación del proyecto en la Villa Minera no es una casualidad. El Centro Europeo seleccionó Andorra como una oportunidad para mostrar su línea de producción y terminar de conseguir así la financiación para su planta de Albalate, que cuenta con la Declaración de Interés Autonómico. El objetivo es demostrar los rendimientos positivos de la máquina, y convencer al mercado. Todo ello bajo una inversión inicial de 300.000 euros, y que podría ascender a los 800.000 €; además de la creación de dos puestos de trabajo de operario en el municipio andorrano. El proyecto es todavía más ambicioso contando la base en Albalate, donde se esperan crear entre 20 y 30 puestos de trabajo.

Andorra y el Nudo, una oportunidad

En ese sentido, los promotores también confían que la Villa Minera pueda servir para establecer sinergías con las empresas de energía renovable que opten a quedarse con los megavatios del ya mencionado Nudo. En el anterior concurso toda la energía tenía que estar destinada a una sola empresa y eso dificultada dichas colaboraciones, algo que ahora cambiará después de que el MITECO haya modificado las condiciones. "Estamos muy pendientes de cómo queda finalmente esa adjudicación. Nuestra compañía se dedica a hacer estudios ambientales y sabemos muy bien cuáles iniciativas pueden tener más o menos recorrido", añade Alijarde.

En ese sentido, cabe señalar que el plazo para presentar alegaciones ante el proceso de adjudicación de los megavatios continuará abierto hasta el próximo martes 22 de septiembre. A partir de entonces, se publicará la orden oficial a la que las empresas podrán presentar sus proyectos.

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