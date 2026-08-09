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10 AGO 2026|

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Maella honra a la Virgen del Portal para dar inicio a sus fiestas patronales

FOTOGALERÍA. Tras la ofrenda, la futbolista maellana Laura Boix ha sido la encargada de pronunciar el pregón para dar comienzo a los días grandes del municipio

Los vecinos han participado en la ofrenda de flores a la Virgen del Portal. / Abdul Grau
Los vecinos han participado en la ofrenda de flores a la Virgen del Portal. / Abdul Grau

Gema Romero09 08 2026

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ActualidadCultura y OcioFiestas patronales

Maella ha dado la bienvenida a sus fiestas patronales con la ofrenda de flores a la Virgen del Portal, un acto que marca el inicio de cinco días festivos con actos para todos los públicos. La cita ha vuelto a reunir a numerosos vecinos en torno a una de las tradiciones más arraigadas de la programación de fiestas. Elena Bondía, alcaldesa del municipio, ha subrayado que se trata de uno de los momentos más significativos de las fiestas: «Los vecinos se visten con nuestro traje regional y traen flores a la Virgen del Portal».

La tradición y el componente familiar tienen un peso destacado durante la ofrenda, en la que los participantes lucen el traje regional y depositan sus flores ante la Virgen. En el acto participa la mayoría de los vecinos. «Hay que mantener vivas estas tradiciones, porque son muy bonitas». «Significa mucho porque lo hemos vivido desde siempre y nos juntamos todos».

Algunos preparan sus trajes el día anterior y buscan ayuda de familiares y amigos para vestir el traje regional. Unos preparativos que también forman parte de una jornada que muchas familias viven de manera conjunta y que sirve como punto de encuentro antes de que continúe el programa festivo.

Laura Boix, pregonera de Maella 2026

A continuación, ha tenido lugar el pregón, que en esta ocasión ha recaído en la maellana Laura Boix. Su elección está vinculada al protagonismo que tiene el deporte durante este 2026. «Siendo 2026 el año del deporte hemos considerado que tenía que ser una persona ligada a él», ha explicado Bondía.

Laura Boix es jugadora profesional de fútbol sala. Cuenta que empezó a jugar en Maella con tan solo siete años y, a los doce, comenzó a jugar con un equipo femenino en Caspe. Desde esos primeros pasos, su trayectoria deportiva ha seguido creciendo hasta competir en la máxima categoría.

Laura Boix durante el pregón./ Abdul Grau
Laura Boix durante el pregón./ Abdul Grau

Cuando comenzó su etapa universitaria, jugó con el equipo de Fútbol Sala Zaragoza, donde consiguió el ascenso a la máxima categoría del fútbol sala femenino. También ha jugado con la selección aragonesa. Una trayectoria que la ha mantenido ligada al deporte desde muy joven y que este año la ha llevado también a asumir uno de los papeles protagonistas en las fiestas de su localidad natal.

La maellana se ha mostrado emocionada después de pronunciar el pregón ante sus vecinos. «Muy contenta, muy emocionante. No me imaginaba estar ahí arriba delante de todo mi pueblo dando el pregón de nuestras fiestas y la verdad es que ha sido una mezcla de sentimientos».

Boix ha resumido el momento en «mucha ilusión y nervios». Con su intervención ha quedado oficialmente abierto uno de los momentos centrales del arranque de las fiestas patronales, después de una jornada marcada por la tradición, el encuentro entre vecinos y el protagonismo del deporte.

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