El fuego protagoniza la tercera edición del Kodofest de La Codoñera

La Codoñera ha celebrado este sábado la tercera edición del Kodofest, una actividad músico-cultural que nació en el municipio en 2022 y que se celebra cada dos años. En cada edición se elige una temática diferente y, en esta ocasión, el fuego ha sido el protagonista. "Tenemos un grupo de correfocs en el pueblo, Foc y Flama, y decidimos que sería la temática de este año", ha explicado Enrique Lorenzo, uno de los organizadores.

Este festival se celebra tradicionalmente en el mes de junio, aunque este año, debido a la temática escogida, han tenido que trasladarlo al mes de octubre. "Teníamos que buscar un horario nocturno y en el mes de junio anochece tarde. Por eso decidimos escoger una fecha en la que anocheciera sobre las 19.00 y al final escogimos el puente del Pilar para celebrarlo", ha explicado Lorenzo. A pesar del cambio de fechas, el pabellón municipal ha congregado a más de un centenar de personas desde el mediodía. Aunque destacan la buena acogida, Lorenzo ha comentado que la próxima edición volverá a celebrarse en junio.

Una tarde entre música, acrobacias y fuego

Desde las 16.00, la música ha comenzado a sonar en La Codoñera. Primero ha sido el turno de los hermanos Segura, con raíces en el pueblo y que han deleitado a los asistentes con un recital de música clásica y también más actual con el con el violín, el oboe y el fagot. A continuación, el alcañizano Jonás Clavería ha hecho sonar su piano, embelesando al público que le ha escuchado durante 30 minutos. Para finalizar la parte musical, el grupo de folk La Chanera ha puesto el toque más animado a la jornada.

A continuación, María Resa ha realizado una demostración y un taller participativo sobre danza aérea. Los más lamineros también han tenido su espacio, ya que se ha repartido chocolate entre los asistentes. A las 19.30 ha llegado el momento más esperado por vecinos y visitantes, el espectáculo de correfocs en el que han participado Foc y Flama, L'ull del Bou y Diaples Uerba.

Un festival del territorio para La Codoñera

Como en tantos municipios del mundo rural, la mayor seña de identidad de La Codoñera son sus gentes. Por ello, otro de los objetivos del Kodofest es destacar a la gente que vive o ha vivido en la localidad. Pero no solo eso, también a las familias con raíces en La Codoñera que algún día tuvieron que abandonarlo, pero que siempre vuelven a él. Se trata de unir territorio y arraigo para mantener vivas las tradiciones y la vida del municipio.