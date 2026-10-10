50 años y mucho toreo en la peña taurina de Calanda

Los grandes aniversarios siempre llegan gracias a las personas que deciden apostar y mantener en el tiempo los proyectos, y algo así les ha ocurrido a la Peña Taurina de Calanda. La celebración de sus 50 años de historia llega en un 2026 en el que el Ayuntamiento ha querido rendir homenaje a todo el trabajo que han desarrollado durante este tiempo con la entrega de la Medalla de La Calandria.

Aquel grupo de amigos que decidió juntarse para unir su afición por los toros cumple 50 años. Fueron un total de 178 socios fundadores y ahora ya rozan los 360. «Se pusieron todos de acuerdo y compraron un local muy céntrico. Gracias a ello se ha podido seguir adelante porque al estar tan bien ubicado nos permite alquilarlo y se han podido sacar adelante actividades», explica Isidoro Rueda, presidente de la peña.

Han sido 50 años en los que han crecido en número de socios, se han organizado jornadas y también publicado un libro escrito por Miguel Portolés en el que se refleja su historia. La obra ‘Memorias de la Tauromaquia Calandina’ vio la luz en el primer centenario de la plaza de Toros. Tiene dos partes y relata los diferentes momentos en la plaza como otras curiosidades del mundo del toreo en Calanda, la provincia de Teruel o diferentes puntos de España. «Es un libro muy completo en el que se repasan diferentes momentos y que sirve para conocer cómo se inició esta historia y las personas que apostaron por ella», defiende Rueda.

Actividades divulgativas

La peña Taurina de Calanda organiza diferentes actividades durante todo el año, además de la corrida de Toros del Día del Pilar. Por ejemplo, todos los años disfrutan de un viaje a distintos lugares para visitar ganaderías y aprovechar para realizar visitas culturales en las ciudades, las últimas, Ronda o Jaén. «No nos limitamos a ver toros, sino que también vemos otras partes importantes y culturales», remarca Rueda.

Gozan «de buen relevo generacional» y, de hecho, están impulsando un bono joven en el que de los 18 a los 25 años se puede ser socios por solo cinco euros. «Es una forma de captar a los jóvenes porque pensamos que ahora no tienen los recursos económicos suficientes, pero cuando sean mayores querrán quedarse como socios».

También organizan actividades para los más pequeños como encierros o concursos de dibujos. «Son iniciativas que están teniendo bastante aceptación», valora el presidente. Otro de los actos más importantes en la agenda de la peña siempre es la presentación y despedida de su reina. En estas fiestas, la encargada de representarlos será Eva Dueñas Coarasa. «Espero pasármelo muy bien y disfrutar de actos, que igual no he visto nunca. Desde pequeña pensaba que cuando fuera mayor me gustaría ser reina y siempre quería representar a la Peña Taurina», valora Dueñas.

Medalla de la Calandria

Uno de los actos institucionales más relevantes de las fiestas del Pilar en Calanda es la entrega de la Medalla La Calandria, este año a la Peña Taurina. Su reconocimiento se ratificó en un pleno ordinario. «Se trata de una asociación fundamental en el municipio, que defiende los valores de la tauromaquia y de la cual estamos muy orgullosos todos los calandinos», valoró Alberto Herrero, alcalde de Calanda.

La entrega se hará efectiva mañana en el salón de plenos del ayuntamiento y recogerán el testigo del Club Deportivo Calanda, distinguido el año pasado por su 100 aniversario. Es el máximo reconocimiento que otorga el Consistorio.

«Para nosotros es una forma de reivindicar que estamos aquí y dispuestos a seguir luchando. La peña Taurina se encuentra ahora en un buen momento y la afición por la tauromaquia sigue viva», concluye Rueda.