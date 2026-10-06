Albert Giménez se proclama ganador del IV Concurso María Pilar Burges de Fayón con ‘Transparencias en azules’

La obra ‘Transparencias en azules’, del artista catalán Albert Giménez Torrent, ha ganado el IV Concurso de Pintura María Pilar Burges de Fayón, un certamen que este año ha tenido el agua como temática y ha repartido un total de 2.100 euros en premios. El oscense Eloy Isábal Arana ha obtenido el segundo galardón con ‘El lugar donde nace el agua’, mientras que el alcañizano Óscar Blanch se ha impuesto en la modalidad de técnica libre, principal novedad de esta cuarta edición.

El cuadro vencedor forma parte de una serie de paisajes con perspectivas aéreas en la que Giménez está trabajando y combina los tres elementos característicos de su producción artística: materia, texturas y color. El autor define su estilo entre «la figuración minimalista y la abstracción». «Al cambiar el punto de vista, un paisaje puede dejar de ser reconocible y convertirse casi en una composición abstracta», ha explicado Giménez. Con esta propuesta pretende que «el espectador no tenga necesariamente que saber exactamente qué está mirando para poder conectar con la obra».

El triunfo supone un nuevo reconocimiento dentro del certamen fayonense, en el que ya consiguió el segundo premio hace dos ediciones. Giménez ha valorado especialmente la continuidad de esta iniciativa cultural y su capacidad para acercar la creación artística a espacios alejados de los grandes circuitos. «Tiene mucho valor que un municipio como Fayón apueste por el arte y consiga mantener un certamen de estas características. Permite que artistas de diferentes lugares puedan mostrar su trabajo y, sobre todo, que la pintura tenga presencia también fuera de los grandes circuitos culturales», ha afirmado.

El jurado de esta cuarta edición ha estado formado por la crítica de arte Desirée Orús; el doctor en Historia del Arte José María Alagón; el artista visual Paco Rallo; y la profesora de Educación Secundaria Josefa Pilar Solé. Las 17 obras finalistas formarán parte de una exposición colectiva que podrá visitarse en Fayón hasta el 30 de noviembre. El concurso cuenta con una dotación global de 2.100 euros, distribuidos en 1.200 euros para el primer premio, 600 para el segundo y 300 para la modalidad libre.

Eloy Isábal y Óscar Blanch completan el palmarés

El segundo premio, dotado con 600 euros, ha recaído en ‘El lugar donde nace el agua’, una obra realizada mediante técnica mixta sobre lienzo por el artista plástico oscense Eloy Isábal Arana. El creador ha explicado que su intención ha sido «explorar el agua no como paisaje, sino como materia, memoria y transformación».

La modalidad de técnica libre, incorporada este año como principal novedad del concurso y dotada con 300 euros, ha reconocido al artista alcañizano Óscar Blanch. Su propuesta consiste en una acuarela realizada con agua procedente de los ríos de la comarca Caspe-Bajo Aragón sobre placas de alabastro articuladas. Blanch busca vincular físicamente el territorio con su representación artística, incorporando a la propia obra el agua de los ríos de la zona.

El concurso lleva el nombre de María Pilar Burges (Zaragoza, 1928-2008), artista multidisciplinar zaragozana y primera mujer aragonesa doctora en Bellas Artes. Su vinculación con Fayón se remonta a 1954, cuando pintó por primera vez los frescos de la ermita del Pilar de la localidad, una intervención que dejó una profunda huella entre los vecinos fayonenses.

El certamen también sirve al Ayuntamiento de Fayón para difundir la figura y la trayectoria de Burges por todo el país. El propio ganador de esta edición conoció su obra precisamente a raíz de su anterior participación en el concurso. «No conocía la obra de María Pilar Burges antes de participar en el concurso. La conocí precisamente cuando recibí el premio hace unos años y, desde entonces, también he podido conocer mejor su trayectoria», ha apostillado Albert Giménez.