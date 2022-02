Maella reivindica su conexión por autobús con Zaragoza

Maella lleva desde el último trimestre del año pasado sin disponer de un autobús que le permita ir y volver a Zaragoza en el mismo día. El Ayuntamiento está reivindicando en las últimas semanas la recuperación de este servicio, que a día de hoy solo se oferta los viernes, con una recogida de firmas entre los vecinos. Además, presentará una moción en contra de esta falta de servicios en su próximo pleno municipal.

A la falta de transporte público, hay que sumarle la reciente noticia de la supresión de la ambulancia del centro de salud de la localidad (algo contemplado en el nuevo pliego de condiciones del transporte sanitario en Aragón), lo que ha hecho aumentar el malestar de los vecinos y de la corporación con respecto a su posición.

“Es una pena que esto pase. Se habla de despoblación pero así no nos ayudan a asentar población. Parece que se están dando pasos atrás desde hace tiempo y yo no sé quién tendrá la culpa pero nos estamos quedando sin los servicios básicos. Quisieron acabar con el tren y ahora están tratando de terminar con los autobuses y las ambulancias. Es una auténtica vergüenza que nos hagan esto”, declaró Jesús Zenón Gil, alcalde de Maella.

Según se asegura desde HIFE, la empresa encargada de estas conexiones por autobús, a día de hoy se está trabajando con “servicios mínimos” debido a la situación de la pandemia. Esto es algo que lleva ocurriendo varios meses y que está afectando a diversas frecuencias y que justifican en la dificultad económica de mantener esos autobuses en la situación actual. Por tal motivo, las conexiones diarias existentes entre Maella y la capital aragonesa se remiten en la actualidad a un autobús que parte del municipio del Bajo Aragón Caspe a las 18.10 y llega a su destino a las 19.55, y otro que realiza el camino a la inversa saliendo a las 11.00 y llegando a las 12.35. Por tanto, la ida y vuelta en una misma jornada es algo imposible para sus viajeros.

Por otro lado, únicamente los viernes, sí que se fleta un autobús que parte a las 9.50 de Maella con destino Zaragoza y que regresa a las 15.45 de la tarde. También otro los domingos con hora de salida de las 11.35 desde Maella. “Solamente tenemos ese autobús de los viernes. Antes lo teníamos todos los días a las 10 de la mañana y nos permitía ir, hacer nuestras gestiones y volver. El de los viernes no nos sirve porque los horarios no son los mejores”, añadió el alcalde. Por su parte, desde la empresa, dan la razón al alcalde pero piden comprensión y tiempo. “Con la situación actual es un servicio muy difícil de mantener. Hemos quitado algunos servicios de días determinados pero no es que se hayan suprimido. En el momento que la normalidad esté completamente restaurada (esperamos que en un mes y medio o dos) retomaremos los servicios anteriores”, expresó José María Chavarría, Consejero Delegado de HIFE en Aragón.