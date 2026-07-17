El Maestrazgo culmina su Plan de Sostenibilidad Turística tras ejecutar 20 actuaciones y movilizar 1,5 millones de euros

La Comarca del Maestrazgo clausuró este jueves en Fortanete su Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD), un proyecto que ha supuesto una inversión de 1,5 millones de euros y la ejecución de 20 actuaciones destinadas a mejorar la competitividad turística del territorio desde la sostenibilidad, la innovación y la conservación del patrimonio. El acto reunió a representantes institucionales, alcaldes y alcaldesas, personal técnico, empresas, entidades colaboradoras y vecinos de la comarca para hacer balance de los dos años y medio de trabajo desarrollados en el marco del Plan.

Durante este periodo se han impulsado proyectos para mejorar y poner en valor espacios patrimoniales, reforzar la imagen de los municipios, aumentar la eficiencia energética, avanzar en la digitalización, crear nuevas experiencias para los visitantes y fortalecer la identidad turística común del Maestrazgo.

Las actuaciones han partido de las singularidades de un territorio en el que la naturaleza, el patrimonio histórico, la arquitectura tradicional, la geología, la cultura y las tradiciones conforman una oferta diferenciada. El objetivo ha sido consolidar un turismo responsable y de calidad durante todo el año, capaz de generar oportunidades económicas, dinamizar la actividad local y contribuir a fijar población en el medio rural.

Autoridades en el clausura del plan de Sostenibilidad. / CO MAESTRAZGO

El acto institucional contó con las intervenciones del alcalde de Fortanete, Luis Gil; el presidente de la Comarca del Maestrazgo, Fernando Safont; la consejera comarcal de Turismo, Marta Monforte, y la delegada territorial del Gobierno de Aragón en Teruel, Rosa María Sánchez.

Durante su intervención, Fernando Safont destacó especialmente el trabajo desarrollado por la consejera de Turismo y por el equipo técnico de la Comarca, que ha estado al frente de la planificación, coordinación y ejecución del PSTD durante estos dos años y medio. El presidente comarcal agradeció su implicación y esfuerzo para sacar adelante un proyecto de gran complejidad, con actuaciones distribuidas por todo el territorio y orientadas a generar beneficios duraderos para el conjunto de los municipios del Maestrazgo.

Por su parte, Marta Monforte realizó un recorrido por las principales actuaciones desarrolladas. En la presentación también participaron el gerente de la Fundación Santa María de Albarracín, Antonio Jiménez, responsable de varios de los proyectos de embellecimiento, y la diseñadora de iluminación Marta Coda, encargada de analizar la iluminación nocturna de los municipios del Maestrazgo.

Uno de los principales resultados presentados fue el Estudio Integral de Iluminación Eficiente elaborado para cada municipio. La documentación fue entregada a los representantes municipales en formato digital e incluye la auditoría de las instalaciones de alumbrado, el inventario y los planos de la red existente, los niveles lumínicos, las memorias descriptivas y una propuesta completa de iluminación, con su correspondiente presupuesto y sistema de control.

Estos estudios servirán como hoja de ruta para que los ayuntamientos puedan planificar futuras mejoras del alumbrado público, optar a convocatorias de ayudas y reducir progresivamente el consumo energético y los costes municipales.

Tras el acto institucional se inauguró la iluminación ornamental y eficiente de los huertos y el puente medieval de Fortanete. La actuación, desarrollada junto con la Fundación Santa María de Albarracín y de acuerdo con los criterios del Libro Blanco de Embellecimiento, muestra las posibilidades que ofrecen la restauración y la iluminación para poner en valor el patrimonio de los municipios desde la eficiencia energética y el respeto por el entorno.

La jornada concluyó con un vino español elaborado con productos del Maestrazgo. La clausura puso fin a la fase de ejecución del Plan y abrió una nueva etapa en la que las actuaciones realizadas continuarán contribuyendo al desarrollo turístico y territorial de la comarca. El PSTD ha reforzado la colaboración entre la Comarca del Maestrazgo, los ayuntamientos, el equipo técnico, las entidades especializadas y los agentes del territorio, estableciendo las bases para continuar avanzando hacia un destino turístico sostenible, innovador y de calidad.