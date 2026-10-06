Más de 400.000 euros para restaurar ocho iglesias de Cuencas Mineras y el Maestrazgo

Blesa, Cañada de Benatanduz, Cuevas de Almudén, Cuevas de Cañart, Dos Torres de Mercader, La Zoma, Muniesa y Vivel del Río Martín recibirán inversiones para actuar en sus iglesias dentro del nuevo convenio de restauración del patrimonio artístico-religioso de la provincia de Teruel. Las intervenciones previstas en estas ocho localidades suman 445.000 euros y abarcan desde reparaciones de cubiertas hasta actuaciones en torres, bóvedas y muros.

La actuación de mayor envergadura se localiza en Cuevas de Cañart, donde se invertirán 133.000 euros en el tejado central de la iglesia parroquial de San Pedro Apóstol debido a la rotura de una cercha. En Muniesa, la iglesia parroquial de la Asunción de Nuestra Señora recibirá 54.900 euros para arreglar el tejado del deambulatorio en la parte de la epístola. Una cantidad muy similar, 54.600 euros, se destinará a Cuevas de Almudén para reparar el tejado de la cúpula y el presbiterio de la iglesia de Nuestra Señora de la Estrella. También supera los 50.000 euros la intervención prevista en Blesa. La iglesia parroquial de la Santa Cruz contará con 54.500 euros para colocar protecciones frente a los desprendimientos de la torre.

En Vivel del Río se han presupuestado 34.500 euros para hacer frente a los desprendimientos de la torre de la iglesia parroquial de San Roque, mientras que La Zoma contará con 31.500 euros para reparar goteras y otros daños en la iglesia de la Asunción de Nuestra Señora.

Las actuaciones se completan con Cañada de Benatanduz, donde se invertirán 22.000 euros en el cambio de limatesas y la segunda fase del refuerzo de una cercha de la iglesia de la Asunción de Nuestra Señora, y Dos Torres de Mercader, con otros 22.000 euros para reparar el tejado y la bóveda del lado de la cúpula y la epístola de la iglesia de San Abdón y San Senén.

Medio millón de euros en toda la provincia

Estas intervenciones forman parte de un convenio que movilizará 500.000 euros en el conjunto de la provincia de Teruel, 50.000 euros más que en la convocatoria anterior. La financiación corre a cargo de la Diputación Provincial de Teruel, el Obispado de Teruel y Albarracín y la Fundación Bancaria Ibercaja. La Diputación aportará 170.000 euros, 20.000 más que el año pasado, mientras que el Obispado asumirá 310.000 euros y la Fundación Ibercaja otros 20.000 euros. Las aportaciones representan, respectivamente, el 34%, el 62% y el 4% del presupuesto.

El presidente de la Diputación de Teruel, Joaquín Juste, ha suscrito el acuerdo junto a Alfonso Belenguer y Luis Muñoz, administradores de la Diócesis de Teruel y Albarracín, y José Luis Torán, director de la Fundación Ibercaja en Teruel. “Esta colaboración hace que se pueda seguir conservando nuestro patrimonio artístico y arquitectónico. Las parroquias por ellas mismas no podrían asumir estas reparaciones”, ha destacado Juste.

La Hoz de la Vieja y Torre de las Arcas, como alternativas

El convenio reserva además actuaciones que podrán incorporarse si alguna de las inicialmente previstas no puede ejecutarse total o parcialmente. Entre ellas aparecen La Hoz de la Vieja y Torre de las Arcas. En La Hoz de la Vieja se contemplan 4.400 euros para reparar el tejado del lado del Evangelio y otros puntos de la iglesia de Nuestra Señora de las Nieves. En Torre de las Arcas se prevén 14.000 euros para solucionar desprendimientos en los tejados de la torre de la iglesia de San Miguel Arcángel. También figura como actuación alternativa una inversión adicional de 25.000 euros en Cuevas de Cañart para afrontar imprevistos relacionados con la resolución del tejado de la iglesia de San Pedro Apóstol.

Todas las intervenciones deberán disponer de la correspondiente licencia municipal. En los casos en los que las obras afecten a un Bien de Interés Cultural será necesaria, además, la aprobación de la Dirección General de Patrimonio Cultural.