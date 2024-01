El Maestrazgo tendrá un presupuesto anual de 2,63 millones e incorpora un área de Juventud

La Comarca del Maestrazgo ha aprobado el presupuesto de 2024, que asciende a 2.630.000 euros aunque la aportación del Gobierno de Aragón ha bajado en 4.600 euros. Turismo, gracias a los fondos europeos, y Acción Social son las áreas que reciben una mayor dotación presupuestaria. «El objetivo de la comarca es servir a los vecinos y que en cada pueblo conozcan los servicios que les prestamos», enfatiza Fernando Safont.

Entre las novedades, destaca el impulso a una nueva área de Juventud que la Comarca ha implementado en esta nueva legislatura y que hasta la fecha no tenía partida específica. Se tratará en este año de un inicio, una unión entre cultura y deportes con el objetivo de ir ampliándola de medios y dotándole de más recursos. «Los jóvenes son nuestro futuro, consideramos de las áreas más importantes y no podía ser que no tuvieran un área donde trabajar específicamente con ellos», explica Safont.

Las cuentas también refuerzan las acciones que se desarrollan en patrimonio y cultura. Así mismo, cabe destacar que el Maestrazgo está inmerso en un Plan de Sostenibilidad Turística con una inversión de 450.000 euros. Esta partida esperan que permita mejorar los productos y servicios turísticos ya existentes y crear nuevas dotaciones.

El presupuesto supone reforzar Servicios Integrales del Maestrazgo, la empresa comarcal que se encarga de la gestión de los purines y que ahora la institución ha comprado para ser «sostenible presupuestariamente». Servicios Integrales tendrá un presupuesto de 231.800 euros aparte del general de la Comarca.

Las cuentas también atienden todos los servicios de deportes que se prestan desde la entidad, así como la gestión del coto micológico. Por otra parte, el presupuesto incluye el apoyo a diferentes entidades sociales y culturales de los pueblos del Maestrazgo con los que la comarca colabora.