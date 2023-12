El Maestrazgo ya nota el impacto de Valdelinares, la única estación de esquí en abrir este puente en Aragón

El sol, la nieve y unas bajas temperaturas para garantizar la calidad de esta, han hecho que Valdelinares sea la única estación de esquí abierta en Aragón este puente de diciembre, algo que ha repercutido de forma positiva en las localidades limítrofes. Ahí está la comarca del Maestrazgo, donde los primeros 3,5 kilómetros esquiables ya han tenido su efecto. «Hemos tenido suerte con la meteorología, han sido dos días de sol estupendos. Quienes han venido a hacer las primeras bajadas han disfrutado de buena nieve, buen clima y de lo que hemos puesto a su disposición, que han sido dos telesillas, tres cintas transportadoras y pistas de nivel intermedio y debutante», dice el director de Nieve Teruel, Mario Gómez.

Tanto los kilómetros como los servicios y número de empleados se irán ampliando según avancen los días. Con la apertura de Valdelinares se ha activado a una «una pequeña parte de la plantilla», ya que en plena temporada hay 170 trabajadores a los que se suman los 80 profesores de la escuela de esquí, por lo que en total entre Valdelinares y Javalambre generan 250 empleos directos.

En la plantilla hay trabajadores de Fortanete, Villarroya, y Cantavieja, primordialmente. «El impacto del Maestrazgo a nivel turístico también se traslada a estas zonas. El motor económico en nuestra zona es Valdelinares-Javalambre, y gracias a ello se consigue que la hostelería, el comercio, servicios esté a tope durante todo el invierno y que repercuta también en estas otras zonas», valora.

«Un puente muy importante»

La afluencia irá en aumento según avance el puente, aunque a pesar de que se anunció la apertura con un día de antelación, «ha sido muy buena y esperada». El 90% de los turistas sigue procediendo de la Comunidad Valenciana. «Es pronto pero cuando están las pistas al 100% se notará porque siempre se nota aunque pensamos que en lo que queda de puente se acercará más gente porque es la única que pista abierta», dice la presidenta de la Asociación de Turismo del Maestrazgo, Pilar Beltrán.

Fuera de las pistas, la valoración de esta semana festiva es muy buena. «Este puente es muy importante, estamos en un 90% de ocupación pero pensamos que se llenará, estamos realmente contentos porque noviembre no fue muy bueno y esto nos da un empujón antes de Navidad», añade. Es una de las comarcas turísticas por excelencia, y demandan más recursos para dar cobertura a toda la demanda. «Hace tiempo que venimos alertando de que nos faltan algunos recursos para acoger al turista pero no hay gente que se anime a montar establecimientos, y eso que la del turismo es una profesión muy bonita», defiende.

En este sentido, el presidente de Teruel Empresarios Turísticos, Roche Murciano, considera que deberían destinarse fondos a la iniciativa privada en referencia al FITE. «La valoración es muy buena porque todo viene bien, pero también queremos que sea para las empresas con el fin de que se puedan montar hoteles, restaurantes o casas rurales. Por mucho que lo público funcione, si no se invierte y se apoya a lo privado al final hay una diferencia abismal», reflexiona.

Grupos y personas individuales interesadas en conocer territorios como el Maestrazgo siempre hay. Unos van atraídos por las visitas de Mirambel, La Iglesuela, Cantavieja o Castellote. Otros se mueven por las setas, y que este otoño no haya habido no ha frenado los viajes. «En el interior dependemos de que no haya sol para la playa ni nieve lejos, porque cuando no hay nada de esto, piensan en nosotros para sus rutas senderistas, bici o culturales y estar con la naturaleza», concluye.