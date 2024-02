Malestar en Escucha tras conocer que Alcañiz celebrará un concurso nacional de charangas una semana antes del suyo

El Ayuntamiento de Escucha ha mostrado públicamente su malestar tras conocer que Alcañiz vaya a celebrar un concurso nacional de charangas como el que ya existe en su localidad desde hace más de una década y que lo haga, además, la semana de antes y “copiando sus bases para la convocatoria”. El consistorio alcañizano defiende que la idea no es pisar el concurso a nadie sino “dar cabida a este estilo de música cada vez más popular”.

Héctor García, alcalde de Escucha, asegura que hace tiempo que conocieron la intención de la realización de este concurso pero que su indignación ha aumentado tras ver publicadas las bases en el Boletín Oficial de la Provincia. Así, señala que la convocatoria es “igualita” a la que lanzan en la localidad de las Cuencas Mineras. “Han hecho un copia y pega y encima lo va a organizar una semana antes a nuestro concurso ya consolidado después de once años”, explica el primer edil, quién califica de “muy lamentable” que se llegue a este nivel y que, “por falta de ideas, vaya a copiar un concurso que funciona súper bien en Escucha”. “Es un día que el pueblo lo vive y no tiene ningún sentido que vayan a hacer algo similar. Alcañiz tiene muchísimos servicios más que Escucha y no podemos pisotearnos entre nosotros”, añade García.

En relación a este asunto, el Ayuntamiento de Escucha también ha aseverado que están dispuestos “a llegar a donde haga falta” en su denuncia. “Se nos llena la boca diciendo que hay que ayudar a la España vaciada, a los pueblos pequeños, y esto no ayuda a nadie”, completó. Se ha reivindicado también el respeto por “la historia y la esencia” de cada pueblo. “Lo único que puede pasar es que un año ni se haga en Alcañiz ni se haga en Escucha, porque no puede haber de todo en todos los sitios”, termina el máximo responsable a nivel municipal.

El Ayuntamiento de Alcañiz “se defiende”

Por su parte, desde la ciudad de La Concordia aseguran que la primera reunión para preparar este concurso fue en diciembre y que en ningún momento la intención ha sido pisar el concurso a nadie sino dar cabida a este estilo musical. “No quiero entrar en debate o pugna con ningún municipio. Hay otras como Valderrobres, mucho más cercanas, que también realizan este tipo de actividades”, se defiende Miguel Ángel Estevan, alcalde de Alcañiz. Por el momento, solo se ha planteado este como primer y único concurso de charangas a nivel nacional en Alcañiz.

En lo que a la fecha escogida para llevarlo a cabo respecta, Estevan justifica que se pensó en ese fin de semana porque se quería hacer en abril o mayo y no se quiso coincidir ni con otros actos en la localidad ni con los concursos de charanga de Teruel. “La fecha coincide con el famoso concurso nacional de charangas en Poza de la Sal, pero lo importante era no solaparnos con ningún otro concurso en Teruel o Aragón”, completa el primer edil.

Además, admiten que el sistema de valoración y de concurso es similar porque “es inevitable, a veces, fijarse en la organización de otros eventos para ver como funcionan”. “Evidentemente son unas bases de un concurso de charanga. No hay mucho margen. No solamente nos fijamos en Escucha. Son todas muy similares, no es que sean copiadas de un sitio u otro”, asevera Miguel Ángel Estevan.