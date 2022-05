Mar España: «Lo que no harías en el mundo real no lo hagas en el virtual»

¿Qué tal fue por Calamocha?

¿Cómo valora la pertinencia de este tipo de jornadas?

Es concienciación. Las jornadas en Andorra estarán dedicadas al sector privado y es importante que todos los organismos se adapten a ese reglamento general, pero no solo para evitar las multas, sino porque los datos más valiosos que tienen las organizaciones son los de las personas. Podemos contribuir a evitar el daño reputacional e incluso suicidios si se hace un tratamiento adecuado de los datos desde el inicio.

¿Hay mucha diferencia entre el sector público y privado a este respecto?

¿Qué apoyo se presta a los pequeños Ayuntamientos?

En el ámbito de la empresa parece que la protección de datos sea cuestión únicamente de grandes corporaciones, pero no es así...

Efectivamente, pero no es lo mismo el cumplimiento que tiene que hacer una peluquería, un bar o un fontanero al de una gran empresa que utilice datos de manera masiva. Para las PYMES que traten datos de carácter básico la Agencia ha puesto a disposición la herramienta Facilita, que en poco tiempo da adaptado al modelo de negocio de esa empresa el registro general de actividades de tratamiento, el contrato con el encargado de tratamiento… y facilita mucho el cumplimiento. Para aquellas que tengan un riesgo importante deberán tener un delegado, bien sea interno o externo.

¿Qué engloba el término ‘datos’?

Todo. Los datos personales son imágenes, vídeos, audios, es información referida a una persona. Con la protección de datos en algunos casos podemos salvar vidas, por ese motivo pusimos en marcha el Canal Prioritario de la Agencia. Somos el único país del mundo que ahora mismo lo posibilita y si hay información especialmente sensible, por ejemplo un vídeo sexual que se difunde en Internet, se puede acudir para pedir la eliminación de ese tipo de contenidos. Funciona en Google, en Facebook o en Instagram, aunque no en WhatsApp o Telegram, porque son conversaciones encriptadas, pero sí se puede acudir a la Agencia y en menos de 24 horas podemos pedir a una red social que cierre el grupo o elimine la cuenta.

Una actuación rápida puede evitar males mayores...

Es fundamental pero creo que ahora hay que dar un paso todavía más importante. Todos los ciudadanos cuando salimos de casa cerramos con llave, también el coche, pero todavía se cree que en Internet no hay responsabilidades. Igual que si conducimos borrachos podemos acabar atropellando a alguien, ocasionando su muerte y podemos acabar en la cárcel por homicidio involuntario, en Internet también podemos causar daño a las personas, puede haber responsabilidad penal, administrativa… Hay cosas que no se harían si estuviéramos viendo a esa persona en directo, mirando a esa persona a los ojos, cara a cara… En Internet también hay personas detrás de esos reenvíos de fotos, de imágenes, y es muy importante que estemos todos concienciados para lograr una buena convivencia también en el ámbito digital.

¿Falta concienciación?

Yo creo que sí. En Internet todo es muy rápido. Un reenvío de un vídeo sexual es irreflexivo, se tardan milésimas de segundo. Luego eso no tiene marcha atrás y puedes hundir para siempre la vida de una persona. Yo pido reflexión, tenemos muchas campañas de la Agencia al respecto, y al final o lo paras o lo pasas. Lo que no le harías a una persona en el mundo real o analógico no lo hagas en el virtual.