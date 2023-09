El MAR invita a acampar a las puertas del centro de Salud de Utrillas para denunciar la falta de médicos

El Movimiento de Acción Rural sigue con sus reivindicaciones en la calle. Este sábado 30 de septiembre ha organizado una acampada abierta al público en los jardines aledaños al centro de salud de Utrillas en señal de protesta por la falta de 7 de los 12 profesionales que componen la plantilla orgánica. «Llevamos demasiado tiempo así y la población ya no aguanta más, creemos que tenemos motivos suficientes para movilizarnos exigiendo al Gobierno de Aragón, quede una vez por todas solucione el problema. Este otoño seguimos, y seguiremos luchando, por y para que los habitantes de los pueblos tengan los mismos derechos que cualquier ciudadano, independientemente del lugar donde viva», afirman desde el colectivo.

La acampada comenzará el sábado a las 11.00 y finalizará a las 11.00 del día siguiente, domingo 1 de octubre. Seguidamente se realizará una concentración y posterior lectura de un manifiesto a las puertas del centro de salud. Para acabar se organizará una comida popular.

Toque de campanarios

Durante el mes de octubre el Movimiento de Acción Rural seguirá con sus reivindicaciones. A partir del 2 de octubre está previsto que los lunes los campanarios de cada municipio «toquen a funeral» a las 9:00, sonando una campanada por cada médico que falta. Para evitar que la población se alarme, se realizaran los avisos y bandos pertinentes. Además, al mediodía sonará por la megafonía municipal la canción del grupo aragonés Ixo Rai, que lleva por título «Un País» Todos los actos están convocados por el MAR, la comarca Cuencas Mineras y por los Ayuntamientos.

Moción aprobada en pleno

Desde el colectivo resaltan que en el último pleno comarcal se aprobó por unanimidad de todos los grupos una moción presentada por el grupo CHA, en apoyo a los actos del MAR. «Desde el Movimiento queremos dar las gracias, tanto a Comarca como Ayuntamientos por el apoyo recibido. Esperemos que el Gobierno de Aragón se tome de una vez por todas en serio este problema y lo solucione de una vez por todas, más pronto que tarde», señalaron.

Desde el MAR inciden, no obstante, que «no dudan» de la «buena voluntad» del nuevo consejero, recordándole que el problema no es coyuntural, sino estructural. » Con incentivos sólo se consigue, solucionar el problema hoy, ¿y mañana? Por eso creemos que la solución es un pacto sanitario a nivel nacional, con nuevas leyes, acuerdos y consensos. Un país no puede tener una sanidad pública a 17 velocidades», enfatizaron.

Desde el Movimiento animan a toda la población de las Cuencas Mineras, y a cualquier persona que se quiera acercar a los actos programados por el colectivo y en definitiva a «defender los derechos de un pueblo, una comarca o una provincia olvidada como es Teruel».