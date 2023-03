El MAR da un «voto de confianza» a la consejera de Presidencia y retira sus pancartas de protesta por las paradas de bus

Bajo un «voto de confianza», el Movimiento de Acción Rural ha retirado las pancartas reivindicativas que había colocado en las paradas de autobuses, en contra de un posible recorte de las mismas en los pueblos de la comarca de Cuencas Mineras, entre ellos Montalbán. El colectivo se reunió el pasado jueves en sede comarcal con la Consejera de Presidencia del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, aprovechando su visita al territorio, en la que ésta aseguró a los presentes «por activa y por pasiva» que «no se va a eliminar ninguna parada», con el Nuevo Plan de Movilidad Sostenible del Gobierno Central.

En un ambiente de «cordialidad», la consejera recogió las propuestas del MAR, a la vez que transmitió las gestiones que está realizando el Gobierno de Aragón para mejorar los servicios de la comarca. «Nos aseguró que sólo fue un estudio técnico encargado por el Ministerio, que se filtró a la prensa, que no va a ir a ninguna parte. Cuando llegó a las Comunidades Autónomas se tiraban de los pelos porque ¿cómo se explica que un autobús pase por la puerta de mi casa, no pare, y que luego tenga que ir a 50 km para cogerlo? Es algo incoherente», explicó Luis Miguel Vela, uno de los Portavoces del colectivo. En consecuencia el Movimiento de Acción Rural afirma que «no va a dudar de las palabras de la consejera y espera que se cumplan sus afirmaciones». «Por eso retiraremos las pancartas reivindicativas que pusimos en las paradas .No obstante, no bajamos la guardia y estaremos vigilantes», matizaron.

Además del tema de movilidad, se habló de sanidad y seguridad ciudadana, donde también se expusieron todos los puntos de vista. «Queremos dar las gracias a la consejera por escucharnos, por recoger nuestras propuestas y en definitiva por escuchar las voces de una comarca que pide que se cumplan sus derechos», concluyeron los representantes del Movimiento de Acción Rural. En la reunión también estuvieron presentes el Subdelegado del Gobierno en Teruel, José Ramón Morro; el Presidente comarcal, José María Merino; y el Director de Relaciones Institucionales, Ricardo Almale.